Pumpido habló sobre las ofertas del exterior

"Estamos trabajando desde el día en que comenzamos a trabajar en la semana en el partido del domingo ante Defensa y Justicia. Al equipo lo vamos a terminar de definir en las prácticas del jueves y el viernes"





Sobre el trabajo diferenciado que realizaron Leonardo Sánchez y Mauro Cejas, expresó: "Leo Sánchez no hizo todos los trabajos porque estaba cansado, hizo todas las tareas que indicó el profe y la mitad de los ensayos tácticos y reducidos que hicimos. Mientras que Pitu trabajó la primera parte con el grupo y luego no porque está terminando de recuperarse".





Sobre las declaraciones de Emanuel Britez, que luego del partido ante San Martín de San Juan dijo que si no se clasifica a una copa sería "un fracaso", expresó: "Solo pienso en el partido del domingo, no pienso más allá. Es partido a partido y luego veremos para qué estamos".





"Uno quiere que el equipo siempre juegue como ante Talleres y River, pero hay veces que se puede y otras no. Contra San Martín hubo cosas buenas y otras malas, como todos los partidos. Pero en el balance general de todos los partidos que dirigimos se vieron más cosas de las que queremos que las que no queremos", destacó.





Y agregó: "Viendo el partido más en frío (ante San Martín), hubo un orden muy bueno, un arranque del segundo tiempo muy bueno. Fueron 20 minutos muy buenos y tenemos que tratar de mantener lo bueno que venimos haciendo, como lo pudimos hacer ante Talleres y en ese rato ante San Martín. Después se hizo un partido más trabado y luchado, no estuvimos precisos a la hora de atacar. Si nos encontrábamos con más precisión en tres cuarto de cancha hubiese sido más satisfactorio para nosotros".





En cuanto a la irregularidad que muestra su equipo, dijo: "No sé si se puede decir la palabra irregular. Si metíamos la que teníamos (la chance de Federico Anselmo) hubiese cambiado el panorama. No creo que seamos muy irregulares, se ve en todos los partidos. Va cambiando todo el tiempo, es muy parejo el fútbol de hoy".





Además, se refirió a Defensa y Justicia, el rival del próximo domingo, y expresó: "No es el Defensa de antes, no crean que propone tanto. Juega con cinco defensores, tres volantes. No es el mismo equipo que se veía con Holan. Es más ordenado, menos directo. Ahora tiene jugadores con más tenencia en la mitad de cancha".





Más adelante, diferenció a Mauro Pittón de Lucas Algozino, quienes se disputan un lugar en la mitad de la cancha para el cotejo ante el Halcón, y afirmó: "Mauro te da un manejo de pelota más claro, más tenencia de balón, tácticamente es más ordenado, por eso jugó mucho de volante central. Mientras que Rulo (Algozino) es más vertical, más del ida y vuelta, más un volante clásico. Los dos te pueden dar distintas cosas pero rinden para el equipo".





"Unión trabaja los partidos, no es que te lo puede ganar con una jugada. No tenemos ese jugador que le das la pelota y te lo gana. Trabajamos como equipo y ganamos como equipo", dijo sobre las características de sus dirigidos.









Juan Pablo Pumpido, el entrenador de Unión, brindó la habitual conferencia de prensa de todas las semanas, donde entre otras cuestiones hizo mención a los equipos que lo están siguiendo, como informó UNO Santa Fe y contó: "Estuve al tanto porque mi hermana me mandó la información que trascendió en las redes sociales. Es gratificante porque si es real significa que las cosas se vienen haciendo bien, habla bien del club, del trabajo, de los jugadores. Si hay gente de afuera que mira es por lo que hace Unión en la cancha, y es gratificante".