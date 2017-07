Pumpido puso manos a la obra en Patronato y mira a varios jugadores de Unión

Entiende que no hay tiempo que perder y que una ardua tarea lo espera. Es por eso que después de su confirmación como nuevo entrenador de Patronato -viernes a la madrugada- el santafesino de 34 años comenzó a sentar los cimientos destinados a armar su proyecto con vistas a la Superliga que se iniciará el 20 de agosto. Juan Pablo Pumpido estuvo ayer en la capital entrerriana y desempeñó diversas actividades. Primeramente recorrió el predio La Capillita y posteriormente se reunió con los dirigentes para definir las tratativas a iniciar destinadas a la conformación del nuevo plantel. La presentación oficial se dará el lunes, en el marco de una conferencia de prensa.





LO QUE SE VIENE. Pumpido, que tendrá a Martín Mazzoni como ayudante de campo, firmó contrato con el Rojinegro por un ciclo. El inicio de la pretemporada se prevé para el jueves, cuando el coach tenga su primer cara a cara con sus nuevos dirigidos.





En lo que tiene que ver con la composición del equipo, tanto el orientador táctico como los máximos exponentes de la dirigencia Rojinegra coincidieron en la necesidad de mantener una estructura del grupo anterior.





De la misma son parte: Sebastián Bértoli, Walter Andrade, Renzo Vera, Iván Furios, Marcelo Guzmán, Damián Lemos y Damián Arce. Con algunos de ellos ya se iniciaron las charlas para rubricar un nuevo vínculo. Lautaro Geminiani -tiene propuestas para irse a otro lado-, Lucas Márquez, Fernando Telechea, Marcos Maydana, Tomás Spinelli, Matías Garrido (se recupera de una operación), Yamil Silva, Bruno Duarte son futbolistas que tienen contrato y estarán en la práctica inicial.





En el Torneo de la Independencia, Patrón fue uno de los elencos como mayor índice de edad. La intención es bajarlo y es por ello que Pumpido apostará a un mix entre experiencia y juventud.





Según pudo saber Ovación una de las cuestiones que sedujo a los directivos a la contratación de Pumpido fue que dejó en claro que la intención "no es venir directamente a pelear el descenso", le habría expresado a los directivos. "Que se puede apuntar a otra cosa, porque la situación no es trágica. Que hay clubes en peor situación", también habría manifestado.





RUMORES. No hay nombres certeros para reforzar a Patringa, pero la ola de rumores crece y es tan intensa como la lluvia de ayer en Paraná. Con posibilidades de calzarse la pilcha Santa asoman Facundo Iberbia (lateral de Colón de Santa Fe), Sebastián Prediguer (no seguirá en Newell's Old Boys), Diego Villar (Pumpido lo tuvo en Unión y no seguirá), Federico Anselmo y Mauro Cejas (Unión de Santa Fe).





Desde el costado dirigencial surgió la promesa para el flamante cuerpo técnico de sumar entre ocho y 10 jugadores. La intención es anunciar a alguno de los nuevos, también el lunes.





La era Pumpido ya es una realidad y muestra sus primeros movimientos.





LOS NÚMEROS. Juan Pablo Pumpido en Primera División dirigió 13 partidos como máximo responsable técnico de Unión de Santa Fe.





Sus estadísticas marcan cuatro triunfos, igual cantidad de empates y cinco reveses.





Su efectividad es del 41% de los puntos que disputó con el Tatengue santafesino.





NO UNÁNIME. Hubo amenaza de renuncia. La reunión final que desencadenó en la elección de Juan Pablo Pumpido como nuevo técnico de Patronato tuvo sus momentos de calor a pesar de la baja temperatura de la noche del jueves.





Las paredes hablan y una de las que circundan el Grella hizo saber que José Gómez fue uno de los oponentes a la contratación de Pumpido. El vicepresidente primero, que veía en Iván Delfino a una mejor opción, hasta habría amagado con dejar su cargo. Sus pares de comisión lo convencieron de lo poco conveniente que resultaría tomar tamaña determinación.





Reconocen el interés

Fuentes allegadas a Rosario Central reconocieron el interés de la institución por contar con los servicios de Lautaro Geminiani para el próximo certamen de Primera División A.





Desde el Canalla hablan de un sondeo por el lateral para conocer condiciones y que la propuesta formal podría llegar en las próximas horas debido a que el manager del conjunto rosarino ayer regresó de Colombia.





Geminiani, procedente de sus vacaciones, arribará hoy a Paraná.





NO JUEGAN. Desde el Departamento de Prensa de Patronato se informó que los partidos contra Independiente correspondientes a una nueva fecha de los certámenes de inferiores, organizados por la AFA fueron suspendidos como consecuencia de las malas condiciones climáticas.