Pumpido: "Quiero un plantel con competencia interna"

Llegó el día de la oficialización. De la presentación protocolar y, si se quiere, del inicio de un nuevo ciclo. Ayer, en el marco de una conferencia de prensa desarrollada en la sede del club, Juan Pablo Pumpido firmó contrato por un año con Patronato y posteriormente fue presentado como nuevo entrenador del plantel profesional que desde el fin de semana del 18 de agosto afrontará su participación en la Superliga de Primera División A. El flamante director técnico tuvo su primer contacto con la prensa, marcó pautas de su proyecto destinado a mantener a la institución en la vidriera grande del fútbol del país: "Quiero un plantel con competencia interna", marcó el santafesino.





El coach fue puntual a la cita, a las 18.50 (la convocatoria estaba prevista a las 19) se lo pudo observar en la puerta del club acompañado por los integrantes del cuerpo técnico.

Después de estampar la firma, expresó el significado de arribar a la institución de calle Presbítero Bartolomé Grella: "En lo particular y en nombre de mis colaboradores, quiero decir que es un orgullo que un club tan importante de la zona se haya fijado y valore el corto tiempo de trabajo que registramos en Primera División. Ya que me llamaran para escucharme me puso contento. Por suerte llegamos a un acuerdo rápido", aseguró. Entre los primeros augurios para el periodo 2017/2018, mencionó: "Lo que más deseamos para el bien de Patronato es tener una temporada digna y con muchas alegrías para el bien de Patronato".

A través de las distintas redes sociales, muchos hinchas del Rojinegro expresaron su descontento por la contratación de Pumpido como DT: "Estoy en las redes sociales y soy de los que piensa que muchas veces suman y en otras oportunidades no. En lo particular soy de abstraerme y no prestarle mucha atención a lo que se pueda expresar sobre mi función. Prefiero enfocarme en el trabajo que es fundamental para alcanzar los objetivos que nos fijamos en Patronato", sostuvo.





filename.jpg UNO ER







Cuando se le consultó por la idea técnico/táctica a implementar, mostró un sinceramiento total: "La idea es siempre ganar. Después todo va a depender si la pelota quiere entrar o no", remarcó.

Al brindar más detalles de la idea de juego a implementar, describió: "Somos un cuerpo técnico nuevo, con ideas nuevas también. Pero siempre partiendo de la base de que en la cancha son once contra once los que juegan y que le vamos a jugar de igual a igual a cualquiera, por más renombre que tenga el rival. La intención es que el equipo sea protagonista y presione en todos los sectores del campo de juego ya sea con posesión de pelota y en otros casos siendo más directos, con posesiones rápidas".

De la conformación del nuevo plantel, anunció: "Patronato tiene una base de jugadores con mucha experiencia sobre la que estamos trabajando para que sigan. La idea es sumar gente con juventud. En ese aspecto no debemos fallar, hay que acertar. La intención es armar un buen grupo. Necesitamos un plantel amplio con 24 jugadores de campo y cuatro o cinco arqueros. Hay que buscar jugadores que sepan que es lo que van a venir a pelear".

En Patrón hay un motivo de desvelo que es la continuidad de Bértoli en la institución: "Hablé con Sebastián –por Bértoli– y mis compañeros de cuerpo técnico ya hablaron con otros referentes para hacerles saber la intención de contarlos en el plantel", comentó Pumpido.









El Santo iniciará su preparación el jueves: "Vamos a estar concentrados unos días. Del 21 al 29 de julio. Allí trabajaremos en doble turno y será fundamental para asimilar conceptos y que el grupo se conozca", adelantó.

El apellido que porta, tiene un peso específico dentro del fútbol argentino y mundial por la exitosa carrera de Nery Pumpido: "De mi padre aprendí cosas desde el momento que nací. Cuestiones de la vida y el fútbol. Todos aprendemos cosas de nuestros padres", acotó.

El argentino es un fútbol muy resultadista. Los guarismos son los que imponen los límites: "Es plazo que me impongo es la finalización del contrato", enfatizó.

Pumpido adelantó una atención especial a las divisiones inferiores: "Nos conocemos bien con la gente que trabaja en inferiores. Sabemos de la dedicación de Martín De León, Ariel Giancinti, Batata Prono y a Oscar Reghenardt lo conozco de cuando era compañero de mi padre en Unión. Mi intención es que la Reserva trabaje a la par de la Primera, en los mismos horarios. Somos de utilizar mucho a los chicos".









Con 34 años, Pumpido es el DT más joven del país y dentro del plantel habrá jugadores más grandes que él: "No creo que sea una desventaja si se interpretan y entienden las formas de trabajar. Lo principal es siempre manejarse con la verdad, para evitar problemas", mencionó.





***

Integrantes

Un cuerpo técnico numeroso. Juan Pablo Pumpido llega a Patronato acompañado de varios colaboradores. Como ayudantes de campo estarán: Martín Mazzoni y Ariel Donnet. La preparación física estará a cargo de Adrián Villarruel. En tanto que Damián González y Leandro Burtovoy cumplirán el rol de entrenadores de arqueros. Con tantos nombres queda claro que Pumpido no deja ningún detalle de lado.









***

Sin nombres oficializados













Hasta el momento no se dieron a conocer, ni desde la dirigencia ni de parte del cuerpo técnico que encabeza Juan Pablo Pumpido, nombres nuevos para el plantel de Patronato.





Dentro de la ola de versiones o rumores se menciona a Facundo Iberbia, lateral de Colón de Santa Fe.





También se habla de Federico Anselmo –delantero de Unión de Santa Fe– y Mauro Cejas –el Tatengue es también dueño de su pase–. Ambos futbolistas son conocidos para el cuerpo técnico que encabeza Pumpido.





El Tate es propietario del pase de ambos jugadores, pero no entrarían en la consideración de Leonardo Madelón para su nuevo proyecto con el Rojiblanco santafesino.





Ovación adelantó ayer la intención de sumar al lateral de Atlético Paraná, Leonardo Morales.