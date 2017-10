Que Messi no tape el bosque

Y allí, la dirigencia se unió en un abrazo, lo mismo que los campeones de México 1986 y 1978, Oscar Ruggeri y Alberto Tarantini. Pero ¿qué hubiera sucedido si Messi tenía una noche regular o simplemente si sus compañeros no se asociaban a él, algo que sucedió en las últimas presentaciones y todo finalizaba con la eliminación del Mundial Rusia 2018?

Las conjeturas pueden ser miles, desde lo deportivo hasta lo dirigencial, pero lo real es que más allá del escenario hipotético que ya no pasará, Argentina no puede enceguecerse por la luz que brilla al ver al futbolista de Barcelona de España. En el aspecto directivo, la creación de la Superliga, con las caras de siempre y las que llevaron a un abismo que casi le cuesta una suspensión de la FIFA y derivó en una intervención institucional ante la salida del ex presidente Luis Segura, puede brindar una respaldo.