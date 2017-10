Qué pasa con el Bichi: ¿sigue o no en Huracán Las Heras?

Decir que Esteban Fuertes está en la cuerda floja cuando van cinco fechas y su equipo, recién ascendido, solo ha perdido un partido parece una locura. Sin embargo, eso indica el rumor que se ha instalado en las últimas horas.





Huracán Las Heras perdió en la segunda fecha con Estudiantes de Río Cuarto como local y empató el resto de los encuentros pero aún no gana y recién pudo quebrar la racha sin convertir goles el domingo pasado ante el líder Juventud Unida de San Luis.





Esta situación mantiene con cierta incomodidad al entrenador y a los jugadores y es por ello que el partido ante Gimnasia del próximo lunes ha tomado tanta relevancia.





"Dentro del plantel y el cuerpo técnico no se habló del tema (la continuidad o no del Bichi) y hacemos oídos sordos a esas cosas para no entrar en la locura de que el DT depende del resultado o el rendimiento nuestro", aseguró Gonzalo Gómez en diálogo con Ovación 90, por radio Nihuil.





"Si hacemos bien el funcionamiento, las cosas se van a ir dando. Sabemos que el fútbol es así y si los resultados no acompañan el primero en caer es el técnico pero nosotros tenemos que respaldar y cuidar su trabajo porque él confió en nosotros y tenemos que responderle", dijo el arquero.





El que también hizo referencia a los rumores fue Rafael Giardini, el presidente de Huracán. En Dos de Punta, por radio Andina, salió a bancarlo con firmeza: "Mientras esté Fuertes, lo vamos a bancar a morir".





"La campaña no es buena pero de ahí a que se vaya el DT es otra cosa. Ya hablé con el Bichi y Gonzalo (Torres) y saben bien nuestro pensamiento. También me reuní con seis jugadores en mi domicilio y les dije que hasta diciembre no se mueve nadie", afirmó el presidente.





Junto al rumor de su salida, llegó de la mano el de Alejandro Abaurre como posible reemplazante, hecho que Giardini desmintió rotundamente: "Abaurre siempre nos sedujo pero no significa que hoy estemos confirmando su llegada. Me molesta que se diga que tiene todo arreglado con nosotros. Hoy el DT es Fuertes".





Gentileza: Ovación Mendoza