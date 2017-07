Quién es Daniella Semaan, la diosa que se robó todas las miradas en el casamiento de Messi

De Miziara, un pueblo de apenas 5.000 habitantes ubicado al norte del Líbano, a Rosario, la tercera ciudad más poblada de la Argentina. El destino puso a Daniella Semaan, en su momento una desconocida chica libanesa, en una de las bodas más mediáticas de la historia, donde se destacó entre todas las mujeres. Antonela Rocuzzo, la flamante esposa de Lionel Messi, fue la protagonista por ser la novia. También estaba Shakira, una cantante de fama mundial. Otras novias de futbolistas también llamaron la atención. Sin embargo, ninguna cautivo a los presentes como la mujer de Cesc Fábregas, quien sin duda se robó todas las miradas.





Tiene 42 años. Vivió en Líbano, Inglaterra y España. Aunque su deslumbrante figura no lo aparente, tuvo cinco hijos. Se casó dos veces. Y tiene mucha más historia detrás. La impactante morena tuvo un recorrido largo antes de convertirse en unas de las novias de jugadores de fútbol más deseadas del planetas. Con sus ojos verde agua, su boca de labios carnosos, su sonrisa perfecta y su cuerpo esbelto, actualmente ocupa el podio entre las "botineras" más bellas del mundo.





Mucho antes de conocer a Fábregas, la bella Daniella vivió en Beirut, la capital de su país. Se trasladó a la gran ciudad, a 100 kilómetros de su pueblo, para comenzar una carrera como modelo. En 1998, con 23 años, contrajo matrimonio con Elie Taktouk, un empresario inmobiliario también nacido en Miziara, que luego de la ceremonia se la llevó con él para instalarse en Londres. Ella disfrutaba de los lujos de la capital británica, mientras su marido crecía como hombre de negocios. Poco después nacieron María y Joseph, sus hijos.





Su vínculo prosperó hasta 2010. Ese año, Daniella Semaan coincidió con algunos futbolistas en un lujoso restaurante japonés llamado 'Nozomi'. Entre ellos, Cesc Fàbregas, por entonces figura del Arsenal y de la Premier League. El jugador español estaba en pareja con Carla García. Pero la atracción los superó, cruzaron miradas e intercambiaron números de teléfono. Poco después comenzaron una relación que fue creciendo a pasos agigantados. En una entrevista con The Sun de noviembre de 2012, el ex esposo de Daniella confesó que descubrió el engaño en junio de 2011 al ver unas fotografías de ella a los besos con Fàbregas en Niza, en el sur de Francia. "Fábregas me robó a mi esposa cuando tratábamos de tener otro bebé. No me sorprende, no hubiese esperado menos de él. Tiene 25 años y es un tonto. Daniella fue detrás de él, y lo dejará en cuanto su dinero y su fama se terminen. Fàbregas no es David Beckham", disparó Elie Taktouk.





Embed 3️⃣0️⃣ i don't know how i got so blessed. #thankyouall #youngerthanever Una publicación compartida de Cesc Fàbregas (@cescf4bregas) el 4 de May de 2017 a la(s) 11:52 PDT