Regatas le ganó en la última pelota a Sportsmen en un final dramático

En cualquier deporte, más que nada en los colectivos, ganar sobre la hora o en la última es una sensación esplendorosa. Pero hacerlo después de haber estado abajo en el marcador durante casi todo el partido, mucho más. Regatas puede tranquilamente dar cuenta de esto, ya que este sábado se quedó con un triunfazo ante Sportsmen Unidos de Rosario por 9-8, cuando quedaban menos de 10" para el cierre. De esta manera, hilvanó su cuarta victoria en fila en la Liga de Honor de waterpolo , encaramándose como uno de los grandes protagonistas, pese a que el camino recién comienza.





Esta nueva fecha de la máxima divisional nacional tuvo muchas aristas para Regatas. No solo por la dificultad del rival, sino también por todos los imponderables que hacía todavía más compleja la situación. No pudo contar con dos jugadores fundamentales como Augusto Rey y el arquero Diego Campanella. Pero la cosa no queda solo ahí, ya que el golero suplente, Rogelio Borzone, estaba suspendido y, el tercero en el orden, Juan Páramo, está disputando el Panamericano Sub 17 en Lima con la Selección, con lo cual el cuarto debió salir a escena.









Se trata de Nicolás Fernández, de 14 años, que hizo su debut en Primera y, pese a la lógica inexperiencia, mostró una personalidad y determinación para ser decisivo en los minutos finales. Un punto más para recalcar hasta el hartazgo como se trabaja en este club en las inferiores.





Con esto esto salió el Lagunero, que estuvo perdido en el primer cuarto, no solo para marcar sino para atacar. Es así como se cerró con un inapelable 4-1. A partir de ahí, a remarla de abajo. Ya el segundo capítulo fue distinto, ya que creció en intensidad y efectividad, con dos buenas apariciones de Julián Daszczyk para generar un trámite de paridad absoluta. Incluso tuvo para empatarlo, pero Eduardo Bonomo no estuvo certero y su disparo dio en el palo. Es así como se fueron al descanso abajo por cerrado 5-4.





Regatas.jpg





El complemento fue una guerra, literalmente hablando. Los espacios brillaban por su ausencia y solo las maniobras individuales prevalecían. Pero una ráfaga de Lorenzo Zubielqui sirvió para sacudir la modorra y dar vuelta una historia que venía por demás de compleja por 7-6.





El final no lugar tranquilidad. Tensión en todas partes; fuera y dentro de la pileta. Sportsmen lo empató de la mano de Tomás Bulgheroni. Parecía que la estantería se caía con el tanto de Juan Ignacio Solans para el 8-7 para la visita, pero el elenco de Facundo Bertoncini respondió enseguida a través de Eduardo Bonomo.





Embed





El 1' final fue infartante. Defensas supremas y ya estaba echada la suerte del gol gana. Y en la última, apareció Jaime Tepper como win y, en un mano a mano con el arquero rosarino, sacudió cruzado de derecha para establecer el 9-8 con el que se terminaría el partido. Sportsmen sacó del medio, pero ya no quedaba tiempo para más y Regatas se quedó con tres puntos angustiantes, que le permiten seguir arriba en la Liga de Honor.









Síntesis

Regatas: 1-Nicolás Fernández; 2-Alejandro Pieroni; 4-Gabriel Abramovich; 5-Santiago Carreta; 6-Eduardo Bonomo; 7-Guido Valentini; 8-Julián Daszczyk; 9-Lorenzo Zubielqui; 10-Franco Pieroni; 11-Agustín Villoria; 12-Jaime Tepper y 13-Miguel Ruscitti. DT: Facundo Bertoncini.





Sportsmen: 1-Federico Acurzo; 3-Juan Ignacio Solans; 4-Pablo Novak; 5-Andrés Maroni; 6-Mauro Dottore; 7-Mauro Briatta; 8-Nicolás Gómez; 9-Lisandro Lovera; 10-Ramiro Gill; 11-Tomás Bulgheroni; 12-Ignacio Brachero; 13-Lucio Amaro y 14-Manuel Roldán. DT: Juan Pablo Giri.





Árbitros: Facundo Pérez y Juan Muñóz.





Goles

Primer cuarto: Andrés Maroni (S), Ramiro Gill (S), Jaime Tepper (R), Mauro Briatta -2- (S).

Segundo cuarto: Julián Daszczyk -2- (R), Ramiro Gil (S) y Agustín Villoria (R).

Tercer cuarto: Mauro Briatta (S), Jaime Tepper (R) y Lorenzo Zubielqui -2- (R).

Último cuarto: Tomás Bulgheroni (S), Juan Ignacio Solans (S), Eduardo Bonomo (R) y Jaime Tepper (R).