Regatas se recuperó con una gran victoria ante San Lorenzo en Corrientes

Regatas Corrientes descontó este martes la serie (quedó 1-2) ante San Lorenzo, ganándole al campeón vigente por 78-62, en el tercer encuentro de la final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

En el estadio José Jorge Contte del Parque Mitre de la capital correntina, el equipo local se impuso con la siguiente progresión: 29-24, 47-34, 59-49 y 78-62.

El conjunto dirigido por Gabriel Piccato, que mantuvo su invicto como local en play offs, contó con los retornos de Donald Sims (estuvo en los Estados Unidos para contraer enlace) y Paolo Quinteros (recuperado a medias de una fascitis plantar). Las dos figuras del 'Fantasma' estuvieron ausentes en Boedo, en los cotejos ganados por el 'Ciclón'.

El propio Quinteros (15 puntos, 13 en el primer tiempo), el interno Fernando Martina (14 tantos y 6 rebotes) y el pivote estadounidense Chevon Troutman (15 y 5) resultaron los puntos altos del campeón de la Conferencia Norte. También la labor del ala pivote Pablo Espinoza, que finalizó con una planilla de 5 puntos, 16 rebotes y 4 asistencias.

En el quinteto visitante, que cortó un invicto de 14 triunfos en hilera en play offs definitorios, sobresalió una vez más el interno santiagueño Gabriel Deck, quien culminó con 22 tantos y 5 rebotes.

El comienzo asomó frenético. Los dos equipos apostaron a sus tiradores para finalizar sus ofensivas. Así, Marcos Mata en San Lorenzo y el entrerriano Quinteros cobraron protagonismo en un partido que no tuvo pausas. Los ataques estacionados quedaron para otra ocasión.

En ese contexto, mientras duró la efectividad, el 'Ciclón' se mantuvo adelante en la pizarra (13-12), aprovechando la también prometedora tarea del santiagueño Gustavo 'Penka' Aguirre (8 tantos, 2-4 en triples).

Pero bastó que el chaqueño Pablo Espinoza se hiciera amo y señor en los dos sectores de la cancha (10 rebotes en el primer cuarto), que el extranjero Troutman (10 puntos, 5-7 en dobles) sacara réditos del 'pick and roll' y que Quinteros continuara encendido para que el 'Fantasma' se adelantara en la pizarra por 29-24, al concluir el primer capítulo.

Ese mejor rendimiento se profundizó en el inicio del segundo cuarto, con un Regatas que, prácticamente, 'borró' de la cancha a su rival, proponiéndole un juego asfixiante y agresivo.

El conjunto local asestó un parcial acumulado de 17-0 y estiró la máxima a un inimaginable 42-24, cuando quedaban 4m. 37s. En el reloj.

La primera conversión del elenco azulgrana en el segmento llegó de la mano de Alex Pérez (un triple), a poco menos de 3 minutos para el final del período. Una pequeña reacción del quinteto visitante (ráfaga 8-0) le permitió decorar la chapa y la ventaja quedó en once: 47-34

En el tercer parcial, el equipo correntino se quedó sin gol porque Quinteros no estuvo en cancha, para no acentuar el dolor en el pie. Entonces, las marcas se endurecieron, las fricciones aparecieron y el goleo decreció.

Regatas pudo sostener la ventaja porque el cordobés Fernando Martina tuvo oportunas llegadas al canasto rival. Y San Lorenzo apeló a un 'actor de reparto' como el mexicano Pérez, quien sumó 5 tantos en un momento complejo. Así, el conjunto local terminó 10 arriba (59-49)

En el inicio del último cuarto, los dirigidos por Julio Lamas cortaron bolas en la primera línea (provocaron 3 pérdidas en igual cantidad de minutos) y achicaron las cifras (59-52), apostando a la potencia del pibe Deck.

Aun en una noche con altibajos, el 'Ciclón' pareció tener mayores variantes para dar vuelta la historia, con el ala pivote santiagueño como bandera. Así, San Lorenzo quedó abajo 56-63, con algo más de 5 minutos por jugar.

El uruguayo Vidal consiguió oxígeno para Regatas, con 2 triples, para garantizar una ventaja 70-60, cuando el 'Azulgrana' dependía casi en exclusiva de lo que concretara el intimidante Deck (10 tantos en el parcial).

En el cierre, el interno Martina sacó patente de león en ambos tableros y la victoria del local quedó garantizada. El cuarto partido se jugará mañana, miércoles, desde las 22.00, también en Corrientes. Y el quinto partido se desarrollará en el estadio Pando el próximo sábado.





-Síntesis-

(78) Regatas: Donald Sims 11, Paolo Quinteros 15, Fabián Ramírez Barrios 5, Pablo Espinoza 5, Chevon Troutman 15 (FI) Santiago Vidal 11, Fernando Martina 14, Javier Saiz 0, Juan Arengo 2. Dt: Gabriel Piccato.

(62) San Lorenzo: Gustavo Aguirre 13, Alex Pérez 11, Marcos Mata 8, Gabriel Deck 22, Jerome Meyinsse 4 (FI) Selem Safar 0, Mathías Calfani 3 (x), Matías Sandes 1, Santiago Scala 0. Dt: Julio Lamas



Progresión: Regatas 29-24, 47-34, 59-49 y 78-62

Arbitros: Daniel Rodrigo-Fernando Sampietro-Oscar Brítez.

Gimnasio: Jorge José Contte (Corrientes)