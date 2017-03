Renunció a la Selección y Chilavert disparó: "Que no venga más"

El futbolista paraguayo Darío Lezcano renunció este miércoles a seguir jugando por la selección nacional de su país, molesto porque no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes en el partido de anoche ante Brasil por la Eliminatoria Sudamericana para el Mundial de Rusia 2018.

"Estoy molesto por lo que pasó en Brasil. Es una falta de respeto del entrenador (Francisco Arce) y quiero aclarar que por el momento voy a dar un paso al costado", dijo el jugador al diario ABC de Asunción, según informa un despacho de ANSA.

El delantero del club Ingolstadt de Alemania dijo que habló con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, y pidió que no se lo convoque más.

"Pensé y decidí. Tengo que volver a Alemania y jugar partidos importantes y no quiero meter algo más en mi cabeza", agregó el futbolista paraguayo. Lezcano dejó entrever que hay muchos problemas dentro del grupo seleccionado y, aunque no profundizó, dejó algunas críticas hacia Arce.

Lezcano afirmó que hay muchos jugadores que piensan como él pero no quiso dar nombres y deslizó que hubo algún problema con el zaguero Gustavo Gómez, del Milan, que fue dado de baja antes del partido con Ecuador, el jueves pasado.

"Le agradezco a todo el pueblo paraguayo por el apoyo, por haber gritado mis goles, pero esta es mi decisión de momento. No pude hablar con el capitán Paulo Da Silva, no hubo tiempo, pero ya voy a hablar con él", completó el delantero paraguayo.

José Luis Chilavert, ex arquero y capitán de la selección paraguaya, criticó el anuncio de Lezcano. "En la situación en la que estamos, si no quiere jugar que no venga más. No se puede ir detrás de un jugador que no quiere jugar", dijo Chilavert.

Las últimas posibilidades de Paraguay serán en la doble fecha de fines de agosto e inicios de septiembre cuando visite a Chile y luego reciba a Uruguay, partidos en los que deberá sumar puntos por obligación, ya que jugadas 14 fechas y cuando faltan cuatro para terminar las eliminatorias está en la octava ubicación, con 18 puntos y posibilitadas limitadas de clasificación.