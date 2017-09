Ricky Álvarez apareció para darle el triunfo a Sampdoria

El mediocampista argentino Ricardo Álvarez marcó hoy el último gol de Sampdoria en el triunfo sobre Milan 2 a 0, de local, por la sexta fecha de la Serie A de Italia.





El ex jugador de Vélez Sarsfield y el seleccionado argentino, mundialista en Brasil 2014, anotó en el minuto final del partido con un zurdazo cruzado tras internarse en el área en la primera acción apenas ingresado en lugar del belga Dennis Praet.





Álvarez, de 29 años, consiguió su primer tanto de la temporada, pues no marcaba desde el 28 de mayo pasado en la derrota frente a Napoli (4-2). Sampdoria, que tuvo entre sus titulares al defensor argentino Matías Silvestre, abrió la cuenta mediante el colombiano Duvan Zapata (27' ST), ex Estudiantes de La Plata. Milan contó entre sus titulares al mediocampista Lucas Biglia, uno de los convocados por Jorge Sampaoli para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en octubre





Por otra parte, el escolta Inter se mantuvo a dos unidades de los punteros Napoli y Juventus, al vencer a Genoa 1 a 0, de local, con un tanto de Danilo D''Ambrosio a los 42 minutos de la parte final. El conjunto milanés tuvo como capitán al delantero Mauro Icardi y la visita dejó sentados en el banco de suplentes a Santiago Gentiletti y Ricardo Centurión.