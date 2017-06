Riquelme habló de Tevez y fue muy duro con Maradona

En la entrevista que brindó, el Apache había criticado el argumento de Riquelme de respaldarse en los títulos ganados para atacar el juego de Boca. "Soy bostero y tengo la obligación de decirle la verdad al hincha de Boca. Voy diciendo lo que veo. Soy una persona tranquila", sentenció Riquelme sobre el tema.

Sin embargo, dejó una postura mucho más dura ante las críticas de Diego Maradona : "No escuché nada. No me interesa lo que diga. Cambio de canal. No me interesa lo que dice. Y mis amigos saben que no me pueden contar nada, así que no me interesa nada. Soy una persona honesta, no me interesa lo que dice. No sé qué dijo, no me interesa y nada más".