Rivadavia defiende la punta ante Colón (SJ) en el Portón del Norte

Con la disputa de 10 partidos se jugará este jueves de manera completa la 14ª fecha del Torneo Oficial Raúl Candioti.





En la A1, el único líder Rivadavia A viajará a San Justo para medirse con Colón, mientras que en el ascenso sobresalen los choques entre Rivadavia B-Banco y CUST-GyE b













POSICIONES - ZONA A1



Rivadavia A 25 (12-1); GyE A 22 (9-4); Almagro A 21 (8-5); Colón (SF) y Colón (SJ) 20 (7-6); Alma, República del Oeste y Regatas (SF) 18 (5-8); Unión 17 (4-9); Macabi 16 (3-10).



POSICIONES - ZONA A2



Banco Provincial y CUST 24 (11-2); Regatas Coronda 22 (9-4); Almagro B 21 (8-5); Rivadavia B 20 (7-6); El Quillá 19 (6-7); Santa Rosa y GyE B 17 (4-9); Kimberley 15 (2-11) y Sanjustino 12 (3-10).



21.30 GyE A vs. Colón (SF)21.30 Unión (SF) vs. Alma Juniors21.30 Regatas (SF) vs. Macabi21.30 Colón (SJ) vs. Rivadavia A21.30 República del Oeste vs. Almagro A21.30 Regatas Coronda vs. Almagro B21.30 Santa Rosa vs. Sanjustino21.30 Rivadavia B vs. Banco Provincial21.30 El Quillá vs. Kimberley22.00 CUST vs. GyE B