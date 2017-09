Rivadavia A quiere cerrar bien arriba la primera rueda

Con la disputa de 9 partidos se cerrará esta noche la 9ª fecha, última de la primera rueda, del Torneo Oficial Raúl Candioti.





El único puntero de la zona A1, Rivadavia Juniors A, será anfitrión de Alma Juniors, en el gimnasio Ezequiel Cerati. Los Rojos vienen de ganarle a Almagro A como visitante y están edificando un inicio de certamen casi impecable, con apenas un revés en su recorrido.





Por su parte, el combinado esperancino comenzó entonado pero en las últimas fechas el rendimiento cayó ostensiblemente, asentuado tras las partidas de Sebastián Puñet y Andrés Lugli.





En cuanto al ascenso, el líder Banco Provincial espera, a partir de las 21.30, por Santa Rosa, cotejo que se celebrará en el Julián Ortiz de Zárate.





TORNEO OFICIAL - ZONA A1 - 9ª FECHA



JUEVES 14 DE SETIEMBRE

21.30 Rivadavia A vs. Alma Juniors

21.30 Macabi vs. Almagro A

21.30 Regatas (SF) vs. Unión (SF)

21.30 Colón (SJ) vs. GyE A

21.30 Colón (SF) vs. República del Oeste





TORNEO OFICIAL - ZONA A2 - 9ª FECHA



MARTES 12 DE SETIEMBRE

Almagro B 61 - Sanjustino 48 (26-18)

JUEVES 14 DE SETIEMBRE

21.30 GyE B vs. Kimberley

21.30 Regatas Coronda vs. El Quillá

21.30 Banco Provincial vs. Santa Rosa

22.00 CUST vs. Rivadavia B