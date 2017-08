River le pone trabas a la salida de Lucas Alario

Los aviones forman parte del paisaje frecuente en el predio de Ezeiza. Uno de ellos puede tener destino hacia Berlín, Alemania. A pocos kilómetros, Lucas Alario cumple con un nuevo entrenamiento de River, cerca del aeropuerto internacional. Y mientras tanto, se abre el nuevo interrogante, ¿tendrá asiento en algunos de esos vuelos en los próximos días? ¿Presionará para irse a Europa?







Por lo pronto, de acuerdo a lo que averiguó La Página Millonaria con varias fuentes diferenciales de primer nivel, la institución de Núñez de ninguna manera venderá al Pipa. Entonces, la única forma de que Bayer Leverkusen se lleve al goleador es que ponga los casi 24.000.000 € brutos que demanda, impuestos incluidos, la cláusula de rescisión, teniendo en cuenta que 18.000.000 € limpios estableció River como ingreso.

"No lo vamos a vender" es la frase unánime en las oficinas del estadio Monumental. Sin embargo, el delantero no ocultó su interés por la Bundesliga tanto por la experiencia deportiva como el inexorable salto económico. Un detalle no es menor: por cada mercado de pases en el que se quede, Alario recibirá un plus de dinero por permanecer en el Millonario. Y otra dato a destacar es que River posee el 60% del pase, mientras que el 40% restante es de Colón.





Es clave tener en cuenta que, si River no vende al delantero antes del 30 de junio del 2018, está obligado a comprarle el 40% que aún le corresponde a Colón (U$D 1.600.000), quedándose así con el 100% del pase del jugador.