Roger Federer tuvo trabajo extra en el debut

Sin lugar a dudas no fue el debut soñado o imaginado por Roger Federer en el US Open. Sin embargo, ya es historia y ahora con su triunfo asegurado ante el norteamericano Frances Tiafoe por 4-6, 6-2, 6-1, 1-6 y espera por su rival en la segunda ronda del último Grand Slam de la temporada que saldrá del choque que disputarán hoy el ruso Mikhail Youzhny y el esloveno Blaz Kavcic.

Federer, cinco veces campeón de este torneo, se complicó la vida con su adversario de 19 años, número 70 del ránking mundial y una de las promesas del tenis norteamericano. El suizo tuvo que sacar todo su repertorio para no caer en la primera ronda del US Open por primera vez en su carrera, desde el 2000 en que empezó a competir en Flushing Meadows, sede del Abierto estadounidense.

Federer, campeón de 19 torneos del Grand Slam, no pierde en primera ronda de un torneo importante desde el Abierto de Francia de 2003.





"Fue una muy buena la prueba que la que me propuso Tifoe, fue una gran pelea. Estoy contento con lo que pude hacer esta noche y para esto vine a Nueva York", sostuvo el suizo minutos después de superar al norteamericano.





Con sus declaraciones deja en claro lo que le costó al suizo superar la primera ronda del US Open 2017. No fue su mejor comienzo, arrancó lento y su rival lo aprovechó, logró el quiebre en el primer game y se llevó el primer parcial por 6-4. El helvético cometió 18 errores no forzados en ese primer tramo, por sólo seis Tiafoe.