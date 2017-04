Rojo de dolor

Apenas se jugaban 21 minutos del partido entre Manchester United y Anderlecht, por la UEFA Europa League cuando Marcos Rojo quedó tendido en el piso, luego de un cruce con Frank Acheampong, del club holandés, y Eric Bailly, compañero de equipo en el conjunto inglés. El defensor del seleccionado argentino no se pudo incorporar; de inmediato fue atendido y debió salir del campo de juego con visibles muestras de dolor, en principio por una lesión en la rodilla derecha.





Embed











No fue la única mala noticia dentro de la victoria por 2-1 del United, que se metió en las semifinales del torneo europeo. En tiempo suplementario también se lesionó Zlatan Ibrahimovic . El delantero sueco saltó a buscar la pelota y se dobló la rodilla al caer dentro del área visitante, por lo que también debió ser reemplazado, aunque pudo abandonar la cancha por sus propios medios. Se especula que Ibrahimovic tendría comprometidos los ligamentos cruzados y el menisco.









En la rueda de prensa posterior al encuentro, Jose Mourinho, el DT de Manchester United, reconoció: "Mis sensaciones no son buenas respecto de ambas lesiones. Quisiera ser optimista, pero no puedo; soy moderadamente pesimista. No creo que sean lesiones sencillas, tenemos que esperar".