Rompieron la barrera

El sábado no fue un día más para la familia del hockey del Centro de ex Cadetes del Liceo Militar General Manuel Belgrano, dado que se vieron superadas e invadidas en una alegría inmensa. Las chicas no se cansan de sorprender a propios y extraños con su continúo progreso y el fin de semana fue una muestra clara de eso. Derrotaron a Suboficiales en el marco de la 11ª fecha del torneo Promocional y de esa manera, sumaron su primer triunfo en la competencia.





Las chicas dirigidas por Victoria Bernardi se fueron al entretiempo en ventaja 2-0. Y en ningún momento aflojaron, al contrario, jugaron con la misma intensidad, garra y actitud el resto del partido para estirar la diferencia, incluso con una jugadora menos desde el inicio. Ruth Pérez abrió el marcador a través de un penal. Luego siguieron las anotaciones de Ivana Hengen y las de Pilar y Josefina Aleman, en dos oportunidades cada una de ellas para el 6-0 final. Premio a luchar incansablemente en su crecimiento y dieron un ejemplo con su afán de superación con los padres y directivos que convirtieron el hockey en un universo de posibilidades y oportunidades para ellas.





Se puso picante





En la continuidad de la 11ª jornada fecha, Argentino de San Carlos bajó a Cha Roga, líder del certamen durante la jornada dominical. Las dirigidas por Adrián Ferrero fueron inteligentes en los momentos claves y mediante el juego en equipo y la solidez en todas las líneas, lograron tres puntos claves, quedando a tres de las Cangrejas (sin las hermanas Cipriani).





Las conducidas por Lucas Walemberg contaron con cortos y un penal que no pudieron concretar. Rocío Ferrero y Martina Soria convirtieron para el local. En Reserva fueron superiores con goleada incluida, mediante los aciertos de Martina Soria, Luz Storani y Camila Prone. La sexta de Lorena Rodríguez resultó triunfal ante Querandí RC por amplio margen. El único punto que sumó la visita fue de la mano de la Séptima con el empate 1-1.





CRyD Elisa, en ascenso

El equipo de Eduardo Neme alcanzó su tercer éxito de local al superar a Unión. Con seguridad defensiva, recuperación en equipo y presión, pudo concretar las situaciones que generó para acumular su sexto triunfo en fila y mantenerse en la quinta posición. Paula García anotó en dos ocasiones y el otro fue obra de Sofia Casco de penal. La Sub-16 conserva su nivel, tomó más fuerzas rumbo a la recta final de la competencia. Inclinó la balanza a su favor, acorraló a su rival y edificó seis goles, donde sobresalió Jose Sartori con tres.

A domicilio

Colón de San Justo pisó fuerte en San Jerónimo Norte el viernes. Se llevó todos los puntos en su visita a Libertad. La Séptima sigue como escolta, al asecho de Sarmiento. Se impuso con dos de Delfina Mendoza. Completaron Candelaria Arnaudo y Agustina Cicarilli. En Sexta, puntaje ideal para las Conquistadoras (Dolores Medina y Virginia Grandotti) para llegar a los 18 puntos. Primera ganó y se afirma entre las posiciones de privilegio con la tercera plaza.

La UNL enfrentó a Sarmiento de Humboldt. Las universitarias cortaron la circulación del juego de su rival, comenzaron a ganar mayor precisión en el traslado de la bocha y tomaron las riendas del partido. Demostró buena conexión entre sus jugadoras para construir su juego en ataque y lastimar, a lo que le sumó firmeza en sus líneas.

Para las Aurinegras fue su primer partido en la temporada sobre sintético para un equipo sumamente joven con un gran recambio sobre la temporada pasada en su plantel. Agos Romero marcó en dos ocasiones. Los otros fueron de Mili Sussmann, Lara Argüello, Agustina Huespe, Milagros De Maurizio y Sofía Karle.

Central Rincón arrancó de la mejor forma ante Atlético Rafaela. Se puso en ventaja con la conquista de Mayra Nanzer en la etapa inicial. Sin embargo, pagó caro el corto plantel que afrontó este partido (sin Julia Racca ni Agus Fornillo, entre otras) y las Celestes se beneficiaron para ganarlo en el complemento.





Fuente: Prensa ASH.