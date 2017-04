Sampaoli admitió ser "el elegido" de Argentina

"No tengo conversaciones formales con la Selección Argentina ni con nadie. Sé que hay un interés y sé que dicen que soy la persona elegida, pero tendrán que esperar los tiempos que correspondan para no dañar a nadie. Hacerlo ahora sería dañar a Sevilla y eso no lo voy a permitir. No tengo otra cosa que pensar en eso. Lo que venga en el futuro, se verá en el futuro", admitió.