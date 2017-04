San Luis consiguió clasificarse tras vencer a CRAI en Santa Fe

En cumplimiento de la 6ª y última fecha de la fase regular del Torneo Nacional de Clubes, CRAI cayó frente a San Luis 29-21, en un partido jugado en la autopista, ante un muy buen marco de público y con el discreto arbitraje del mendocino Claudio Antonio.





La escuadra Marista fue quien jugó mejor a lo largo de los ochenta minutos de juego, y por eso no extrañó que se haya alzado con el triunfo, y el pasaje a los cuartos de final del certamen organizado por la entidad madre del rugby nacional. Fue lo mejor de los visitantes en donde logró imponerse con autoridad.









crai alejo 3.jpg







En la primera parte las acciones fueron muy intensas y trabadas, con un equipo visitante que fue superior en la posesión y mostró un dominio territorial importante. En contrapartida, los Gitanos se dedicaron a defender con eficacia, pero carecieron de acciones en campo rival. Por eso no extrañó que recién pasando los treinta minutos de juego, los visitantes lograron apoyar en el ingoal santafesino. La respuesta de CRAI no se hizo esperar, y en el epílogo de la primera etapa, llegó un try de Piermarini, que dejó el tanteador 13-7.





En el complemento, arrancó mejor el elenco platense, sabiendo aprovechar las oportunidades que dispuso, y logrando ponerse 23-7. A CRAI se le hizo difícil pero no imposible, sobre todo porque estuvo lejos de haber podido plasmar una actuación acorde a su capacidad, y a lo que venía mostrando en la competición.





crai alejo 2.jpg











Merced a mucha actitud y sacrificio, el conjunto local consiguió acortar diferencias a partir de un ensayo de Ordano, y un try penal, que dejó el score en 26-21. CRAI hizo todo lo posible para lograr revertir el resultado adverso, pero equivocó el camino, y San Luis, se defendió con uñas y dientes.

Los santafesinos jugaron casi veinte minutos con un hombre de más, por la expulsión que recibió Elías, y luego, la amarilla a Oubiña, pero no lo supo aprovechar. San Luis estuvo más sereno, y aprovechó las desinteligencias del local, para cerrar con un penal el marcador en 29-21.





Síntesis

CRAI: Tomás Ramos, Santiago Amsler y Santiago Jelicic; Joaquín Schierano y José Dogliani; Emanuel Piermarini, Ramiro Dolfo y Justo Ordano; Estanislao Bay y Jorge Qüesta (h); Francisco Alberto, Salvador Damiani (capitán), Gonzalo García, Patricio Fosco y Franco Radín. Entrenadores: Luciano Bordón y Alejandro Capobianco.

Luego ingresaron: José Canuto, Joaquín Lerche, Axel Rumscheidt, Juan Cruz Ninin, Ignacio Poletti y Pedro Marozzi.

San Luis: Alan Oubiña, Gastón Giménez y Guillermo Lawrie; Ricardo Wagner y Agustín Nadalich; Mariano Aguilar, Manuel Gnecco y Rodrigo Bruni; Gregorio Del Prete y Felipe Campodónico; Facundo Cuccolo, Juan Campodónico, Hernán Verzini, Eduardo Ruesta e Isidro Martínez. Entrenador: José Altube.

Luego ingresaron: Rodrigo Oubiña, Facundo Bellone, Cristian Elías, Mariano Aguilar y Felipe Sánchez Merlo.

Primer tiempo: 8' penal Felipe Campodónico, 32' penal Felipe Campodónico, 39' try Eduardo Ruesta convertido por Campodónico, 42' try Emanuel Piermarini convertido por Francisco Alberto.

Segundo tiempo: 1' penal Eduardo Ruesta convertido por Campodónico, 5' penal Campodónico, 12' try Justo Ordano convertido por Francisco Alberto, 16' penal Campodónico, 22' expulsado Cristian Elías, 24' try penal (CRAI), 27' amarilla Rodrigo Oubiña, 39' penal Campodónico.





Sensaciones

"Este triunfo es muy importante para nosotros porque nos permite pasar a la siguiente fase del Nacional de Clubes. Quiero destacar el sacrificio y la entrega de mis compañeros. Estamos muy contentos porque venir a Santa Fe era complicado. Por suerte, los chicos dejaron todo en la cancha, salió el corazón que tiene el equipo. Lo importante fue que no cometimos penales", señaló Felipe Campodónico de San Luis.

"No hicimos las cosas bien como lo veníamos haciendo. Jugamos contra un rival muy duro, por ahí pecamos por ansiosos, y en otros pasajes no nos salieron las cosas que veníamos trabajando en los entrenamientos. San Luis nos superó de entrada, y nosotros no logramos reaccionar. Estuvimos cerca pero no alcanzó. Ahora hay que descansar, y ya ponerse a trabajar pensando en el Regional del Litoral, que nos tocará jugar el clásico con SFRC", explicó el tercera línea de CRAI, Justo Ordano.