San Martín (SJ) le dio un duro golpe a Rosario Central

Rosario Central no supo mantener la ventaja y en un momento de descontrol, con las expulsiones de Alfonso Parot y Fernando Tobio, lo pagó con derrota de 3-1 como visitante ante San Martín de San Juan, en un partido válido por la 5ª fecha de la Superliga. Los goles del equipo sanjuanino fueron convertidos por Mauricio Martínez en contra, Facundo Barceló y Luis Ardente, de penal; mientras que Fernando Zampedri abrió el marcador para el conjunto rosarino.Central, que todavía no ganó en el campeonato, llegó entonado al partido luego de haber eliminado a Boca en los octavos de final de la Copa Argentina el miércoles pasado. Ese envión continuó hasta el gol de cabeza de Zampedri, concretado después de un gran centro de Leonardo Gil, a un minuto del final del primer tiempo. Sin embargo,el Canalla, que había sido levemente superior a su rival en un partido de bajo vuelo futbolistico, no supo cuidar la ventaja. Y en un breve período, el equipo de Arroyito pasó de la euforia a la desazón.Primero con la expulsión del chileno Parot, por doble amarilla, y luego con el empate de San Martín en una jugada desafortunada de Martínez, cuando la pelota pegó en la espalda, tras una maniobra a balón parado. Más tarde, el uruguayo Barceló, sin marcas y de cabeza, adelantó a los sanjuaninos en el tanteador y Federico Carrizo tuvo el empate para la visita con su cabezazo que pegó en el palo (20m).La roja directa a Tobio, por una fuerte infracción, facilitó el juego para un equipo local que encontró espacios, pero recién liquidó el partido con el gol de Ardente, de penal, a falta de tres minutos. Central, que reúne tres unidades, buscará su primera victoria en la próxima fecha cuando enfrente a Argentinos Juniors, mientras que San Martín (7) irá por el tercer triunfo en la Superliga ante Arsenal en SarandíSan Martin (SJ): Luis Ardente; Gonzalo Prósperi, Matías Escudero, Arián Pucheta y Mauricio Casierra; Emiliano Agüero y Álvaro Fernández; Gustavo Villarruel, Maximiliano Rodríguez y Carlos Luque; Facundo Barceló. DT: Néstor Gorosito.Rosario Central: Diego Matías Rodríguez; Paulo Ferrari, José Leguizamón, Fernando Tobio y Alfonso Parot; Santiago Romero, Mauricio Martínez y Leonardo Gil; Gustavo Colman; Fernando Zampedri y Germán Herrera. DT: Paolo Montero.Gol en el primer tiempo, 44m. Zampedri (RC). Goles en el segundo tiempo: 16m Martínez en contra (SM), 18m. Barceló (SM) y 42m Ardente (SM), de penal.Cambio en el primer tiempo, 11m. Gabriel Carabajal por Villarruel (SM). En el segundo tiempo, 12m Federico Carrizo por Herrera (RC); 27m Marcos Gelabert por A. Fernández (SM); 28m Agustín Coscia por Romero (RC); 30m. Claudio Mosca por Luque (SM); Amonestados: Fernández y Prósperi (SM); Herrera y Diego Rodríguez (RC).Incidencias en el segundo tiempo, 14m expulsado Parot (RC) y 25m expulsado Tobio (RC).Árbitro: Juan Pablo Pompei.Estadio: Hilario Sánchez (San Juan).