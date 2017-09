Sancionaron a Gimnasia de Rosario

El pasado fin de semana se disputaron en Fisherton los dos partidos que bajaron el telón del Torneo Regional del Litoral 2017. Más allá que la novedad fue el título conseguido por Jockey Club al vencer en la final a Duendes, sin dudas, que el hecho destacado fue otro.

Todo se registró en el partido que jugaron Gimnasia y Esgrima con Estudiantes de Paraná por el tercer puesto, y sucedió apenas se puso en marcha el encuentro. Tras el kick off dispuesto por el rosarino Juan Pablo Spirandelli, un integrante del cuerpo técnico de la entidad del parque de la Independencia, habría ingresado con una bandera, y los 15 jugadores de GER posaron con la misma.

En dicha bandera, realizada en evidente tono de protesta y reclamo, se podía observar la leyenda "URR y árbitros equivóquense parejo" tal como se puede observar en la fotografía que ilustra esta crónica. Este hecho se produjo por un disconformismo de los integrantes de GER, con el árbitro rosarino Juan Sylvestre, por su actuación en la semifinal que perdieron ante Jockey, jugado en cancha de Duendes.

Como era dable esperar, dicha acción corrió rápidamente por las redes sociales, y hasta se replicó en los medios nacionales que se dedican a difundir el deporte de la pelota ovalada. En las últimas horas se conoció oficialmente que la Unión de Rugby de Rosario tomó cartas en el asunto y dispuso sanciones de modo provisorio.





21917 f2 ger.jpg







En primer término, los 15 jugadores de GER que tomaron la bandera y la mostraron están suspendidos provisoriamente, no podrán estar en el partido frente a Tala por el Regional del Centro, y no podrán concurrir a los entrenamientos del seleccionado mayor rosarino que dará comienzo en breve. Se dispuso identificar por los medios posibles a la persona que formaría parte del staff técnico Mens Sana, y otra cuestión que repercute inmediatamente, es que ante Tala, por el Centro, no lo podrá hacer en su cancha.

El tribunal de disciplina del TRL se expediría la semana próxima, y según se descuenta, habría más sanciones, las cuales a tenor de las expresiones de un dirigente del sur provincial, serían ejemplificadoras, para que este tipo de cosas, no vuelvan a repetirse.





21917 f3 ger.jpg







Comunicado oficial

El Comité Ejecutivo y Superior de la Región Litoral difundieron un comunicado, que en su primera parte expresa lo siguiente; "Rechazamos: cualquier expresión de agravio hacia las personas que participamos del juego como jugadores, árbitros, dirigentes ó público. El uso de los medios públicos y/o electrónicos para dirimir situaciones o calificar a los actos o a las personas. La extensión de cualquier controversia puntual a las instituciones o a las personas representativas de ellas. El uso de instancias no propias de nuestro deporte para tramitar las dificultades o controversias que emanan de nuestro juego".

Y se afirma: "El respeto irrenunciable hacia las personas e instituciones de nuestro deporte. La canalización y tramitación de todas las dificultades, controversias, propuestas o iniciativas a través de los mecanismos, instancias y alternativas que permiten los Estatutos de Nuestras Uniones, los Reglamentos de Nuestros Torneos y toda norma o decisión que emane de las Autoridades Competentes. El conjunto de principios y tradiciones que conforman el conocido "espíritu del rugby". Los lamentables hechos públicos sucedidos a raíz de la definición del Torneo Regional del Litoral nos comprometen a resolver las situaciones planteadas a través de estas vías y siguiendo nuestras normas e instituciones. Sin prisa pero sin pausa lo realizaremos".