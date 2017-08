Sandona: "No se si merecía esto"

La lista se extiende y pasa a engrosar el número de jugadores surgidos en Unión que no tienen continuidad y deben buscar otros horizontes. Por eso Agustín Sandona selló su rescinsión de contrato a la espera de conocer dónde estará su futuro.





En diálogo con el programa Pisando el Área (La Red 96.7 Santa Fe), el Chino se mostró triste por esta determinación: "Lamentablemente esta tarde se rescindió el contrato, todavía la valija la tengo vacía. Por el momento hay interés de varios clubes, mi representante se va a encargar y tratar de elegir la mejor ocpión".





Al momento de brindar los detalles que desembocaron en esta salida, el defensor apuntó: "La verdad no se si la sabré, pero se quizo renovar, llegar a un acuerdo que nunca se logró siempre busqué tener continuidad en el club, quería hacerme un jugador más profesional en el club, no se logró y en cuanto al contrato se ve que quizás nunca hubo un mayor interés de parte del club para solucionarlo y llegamos a un acuerdo de rescindir".





El camino de Sandona es extenso pues comenzó a jugar en la Escuelita a los 4 años y pasó 20 años en el club del cual es hincha. Por eso expresó sin vueltas: "Me duele mucho pero espero que sea lo mejor. Es un tema del club o quizás no ven en uno posibilidades de progresar, puede pasar, y tal vez otros que están mejor, es lógico y aceptable, el que salió del club quiere hacerse conocido y por otras circunstancias no se logra".





Cuando lo consultaron si pudo sentarse a charlar con el presidente Luis Spahn, Sandona dijo: "Yo no tuve la oportunidad de charlar con Luis, lo hizo mi representante, en un momento estaba todo dado para renovar, igual faltaban detalles, eso se extendió y el hecho de no jugar, tampoco voy a saber si fue dirigencial o futbolístico, eso hizo que la renovación".





Hay un tema que no dejó pasar por alto el defensor, que fue la actuación en el último clásico disputado en el 15 de Abril, cuando muchos lo señalaron como responsable de aquel revés 2-0. Al respecto, apuntó: "Por ser hincha de Unión y de la ciudad se que era un partido trascendental, se perdió, no estuvimos al nivel que veníamos trayendo, puede ser que le caiga el partido a los pibes del club, pero después hay que acordarse que cada vez Unión necesitó un recambio me tocaba a mí y estuve a la altura, y mucha gente de eso no se acuerda, creo que rendí regularmente".





El propio Madelón se reunió en el inicio de la temporada y le aclaró que tendría pocas chances de jugar: "Tuve una charla, me había comentado que iba a traer defensores y nuevamente tenía que esperar el lugar, desde ese momento me di cuenta que seguir así esperando no quería y ahí empezamos a charlar para rescindir".





Casi al borde de las lágrimas por tener que abandonar el club que lo formó, Sandona sentenció: "Me duele irme de acá, sinceramente no se si merecía esto, espero que en algún otro momento las puertas estén abiertas, hubo interés de Brown de Madryn y se está analizando eso y otras cosas más".