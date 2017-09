Santa Fe buscará ser tercero en el Argentino U15

Buenos Aires y Santa Fe protagonizaron una muy linda semifinal en el cierre del penúltimo día de competencia en el Argentino U15. Fue victoria 83-75 para los bonaerenses que fueron superiores a lo largo de todo el encuentro. Fernández, Vinciguerra, Ott y Rossi se combinaron para nada menos que 65 puntos en el ganador. Por el lado santafesino, Facundo Tolosa lideró con 18 puntos.





En contraste con lo que se vio en la primera semifinal, Santa Fe y Buenos Aires jugaron a un ritmo más bajo. Se pasaron el balón y fueron ordenados. Los primeros minutos fueron equilibrados, con Buenos Aires buscando anotar en la pintura, mientras que Santa Fe apostó más a los disparos desde larga distancia.





Con el correr de los minutos, entre Bautista Ott (que hizo diferencia en la pintura) y Emanuel Fernández (quien lastimó desde el perímetro), Buenos Aires pudo escaparse por 8 (19-11). No obstante, de la mano de Alejo Paoloni, autor de 6 puntos en fila (9 en el primer cuarto), el conjunto santafesino cerró los 10 minutos iniciales con un parcial 8-0 y empató el juego en 19 al llegar al primer descanso.





Si bien Facundo Tolosa le dio frescura a Santa Fe, en el segundo cuarto fue casi todo de Buenos Aires. Los dueños de casa estuvieron más imprecisos y desconectados, y tuvieron muchos problemas para anotar. Del otro lado, Provincia contó con dos armas determinantes: la mano de Franco Vinciguerra (14 puntos en el segundo periodo con 3/3 en triples) y la lucidez del base Joaquín Arraiz (no anotó pero sumó 4 asistencias, 4 rebotes y 3 recueros en el segundo cuarto). Con estos argumentos, Buenos Aires dominó el parcial 23-14 y se escapó 42-33 al entretiempo.





Al regreso de los vestuarios, en juego fue cambiante. Un rápido parcial 5-0 para Buenos Aires puso 14 puntos de distancia (47-33) y los bonaerenses amagaron con quebrar el partido. En su peor momento, los santafesinos respondieron con una gran ráfaga 10-0 y se metieron en juego nuevamente (47-43). Igualmente, la reacción del local pareció una ilusión, ya que sus puntos llegaban de inspiraciones individuales y Santa Fe no tomaba buenas decisiones en ofensiva. Buenos Aires hizo pagar a los santafesinos. Estuvo cómodo, fue mucho más claro y castigó a local con otro gran parcial para distanciarse 64-50 a 10 minutos del final.





En el desenlace, los bonaerenses se fueron a 17 de distancia en un parpadeo y la victoria parecía ya un imposible para Santa Fe. No obstante, el conjunto anfitrión no se entregó. Con mucho mérito de Juan Gorosito (tres triples), los santafesinos consiguieron un parcial 16-5 y se acercaron a 6 (75-69), pero con solo 1m24s por jugar. Pese a este último esfuerzo, Santa Fe no pudo darlo vuelta. Buenos Aires cerró bien el partido y se llevó la victoria (83-75), y la clasificación a la final, con total justicia.





PROGRAMA DE PARTIDOS – Martes 26 de septiembre

16.45hs – Partido por el 3° puesto: FeBAMBA vs Santa Fe

19.00hs – Final: Entre Ríos vs Buenos Aires