Santa Fe comenzó la preparación

El seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby puso primera. Se trató del ensayo inicial con vistas a su participación en el Campeonato Argentino de Mayores que organiza la Unión Argentina de Rugby. El entrenamiento se llevó a cabo en las instalaciones que posee el Club Universitario, en el barrio Las Delicias de nuestra capital, y volverá a juntarse mañana miércoles, en CRAI.





Fue la segunda actividad del combinado santafesino que afrontará la Zona Ascenso, ya que la primera fue una reunión efectuada en la sede del ente rector del rugby local en la cual se fijaron las pautas de trabajo, y se presentó al staff y al cuerpo técnico que afrontará este proceso. El segundo fue en Uni, en la noche de lunes, en donde casi 30 jugadores participaron del primer entrenamiento bajo las órdenes del head coach Federico Fernández, aunque algunos rugbiers hicieron movimientos diferenciados por no estar todavía recuperado de alguna lesión.





31017 F2 sfe.jpg







La práctica comenzó con una entrada en calor con pelota a cargo del profesor Gonzálo Carrasco, y posteriormente, divididos en dos grupos, se trabajaron algunos movimientos generales del juego, siempre buscando darle dinámica al mismo, cuestión que se notó a lo largo de todo el ensayo, perfilando lo que quieren los coaches del grupo.





Posteriormente, los backs trabajaron con Federico Fernández y Pablo Martegani, mientras que los fowards, lo hicieron con Diego Colli y el exPuma Maximiliano Chinchu Bustos. Los ejercicios fueron para fijar algunas cuestiones técnicas, en particular de coordinación en las formaciones fijas.





El entrenamiento contó con la presencia del médico José Hugo Paladini, los mánagers Carlos Martin y Walter Eduardo Hrycuk, la nutricionista Mercedes Dumont, y el kinesiólogo Hugo Peralta. Los jugadores contaron con la habitual asistencia, desde la hidratación hasta las frutas, algo que es para destacar.





Santa Fe jugará el próximo sábado 14 de octubre el primer amistoso del proceso, sería en cancha de CRAI, y ante su similar de la Unión de Rugby de Rosario. Luego, el fin de semana de elecciones nacionales será de descanso, y el siguiente, del 26 al 29, realizará una gira por Chile, donde jugará un amistoso frente al seleccionado de Santiago.





En el Campeonato Argentino, la USR debutará el próximo 4 de noviembre, en condición de local, sería en cancha de Santa Fe Rugby, ante el seleccionado de Sur, tal como sucedió en las últimas oportunidades que se jugó frente a los bahienses.





31017 F3 sfe.jpg







Posteriormente, el 11, deberá visitar a Entre Ríos, en Paraná, casi con seguridad en Estudiantes, y luego, viajará para visitar en Chaco ó Corrientes, al combinado de la Unión de Rugby del Nordeste, el 18. Luego, le tocará ser anfitrión de Uruguay y de Mar del Plata.





"Al grupo de jugadores que convocamos los fuimos observando en el período de competencia en el TRL. Queremos recuperar la mística del seleccionado, y que los jugadores tengan ganas de estar. Ese es el desafío que tenemos como entrenadores, pero convocamos a los jugadores que consideramos que van a comprometerse y trabajar bien", explicó el head coach Federico Fernández.





El entrenador formado en el CRAI, señaló que "El grupo de trabajo que me acompaña es el que quería, que sintetiza los dos momentos que yo pude vivir en el seleccionado. Que son la etapa de head coach en el Seven, y la que me tocó colaborar en el seleccionado juvenil donde logramos el Ascenso con el Gringo Colli y con el Chinchu Bustos".





"Estamos enfocados en un reacondicionamiento físico exigente, tendremos el amistoso con Rosario, y la minigira por Chile, que nos van a terminar de perfilar con vistas al Argentino. Se previó atender a los descansos, y también a la preparación" comentó el excoach del seleccionado de juego reducido de la USR.