Santa Fe definió los 12 para el Argentino de Neuquén

Por tercer año consecutivo el DT de la Selección de la provincia de Santa Fe será Sebastián Saborido y en la lista aparecen 7 jugadores con pasado y/o presente en la Asociación Santafesina de Básquet.

La cita será del 23 al 29 de julio en el sur del país. El equipo inicia este miércoles a las 10 los trabajos en Firmat.

Bases: Gastón García, Sebastián Puñet, Nicolás Solari

Escoltas: Sebastián Mignani, Jonatan Torresi

Aleros: Mariano Ceruti, Alejandro Zurbriggen, Lucio Delfino

Internos: Jonatan Sacco, Maximiliano Robledo, Emanuel Arévalo, Fabrizio Cosolito

DT: Sebastián Saborido - AT: Javier Ceci





DOMINGO 23 DE JULIO

18.00 hs Ceremonia Inaugural – Estadio Ruca Che –

LUNES 24 DE JULIO

Sede Neuquén

21.30 hs – Zona "A" – Tucumán vs Corrientes

Sede: Plaza Huincul/Cutral Có

16.30 hs – Zona "B" – Santiago del Estero vs Entre Ríos

19.00 hs – Zona "A" – Neuquén vs La Rioja

21.30 hs – Zona "B" – Santa Fe vs 1o Promocional

Sede Plottier

19.00 hs – Zona "C" – Chaco vs Córdoba

21.00 hs – Zona "C" – Buenos Aires vs 2o Promocional

MARTES 25 DE JULIO

Sede Neuquén

19.00 hs – Zona "A" – La Rioja vs Tucumán

21.30 hs – Zona "C" – Córdoba vs Buenos Aires

Sede: Plaza Huincul/Cutral Có

19.00 hs – Zona "B" – 1o Promocional vs Santiago del Estero

21.30 hs – Zona "B" – Entre Ríos vs Santa Fe

Sede Plottier

19.00 hs – Zona "C" – 2o Promocional vs Chaco

21.30 hs – Zona "A" – Corrientes vs Neuquén

MIÉRCOLES 26 DE JULIO

Sede Neuquén

19.00 hs – Zona "A" – Corrientes vs La Rioja

21.30 hs – Zona "A" – Neuquén vs Tucumán

Sede: Plaza Huincul/Cutral Có

19.00 hs – Zona "B" – 1o Promocional vs Entre Ríos

21.30 hs – Zona "B" – Santa Fe vs Santiago del Estero

Sede Plottier

19.00 hs – Zona "C" – 2o Promocional vs Córdoba

21.30 hs – Zona "C" – Buenos Aires vs Chaco

JUEVES 27 DE JULIO

Sede Neuquén (ZONA CAMPEONATO)

19.00 hs –3º Primero (3º) vs 3º Segundo (6º) // Juego 3 21.30 hs – Mejor Primero (1º) vs 2º Tercero (8º) // Juego 1 Sede Plottier (ZONA CAMPEONATO) 19.00 hs – 1º Segundo (4º) vs 2º Segundo (5º) // Juego 4 21.30 hs – 2º Primero (2º) vs Mejor Tercero (7º) // Juego 2 *En caso que el local clasifique a cuartos de final, jugara a las 21:30 hs en sede Neuquén Sede: Plaza Huincul/Cutral Có (ZONA PERMANENCIA) 19.00 hs – 1º Cuarto (10º) vs 2º Cuarto (11º) 21.30 hs – 3º Tercero (9º) vs 3º cuarto (12º) Los ganadores de cada partido se mantienen en Zona Campeonato y los perdedores desciende a la Zona Promocional de 2018. VIERNES 28 DE JULIO

Sede Neuquén (SEMIFINALES)

19.00 hs – Ganador juego # 2 vs Ganador juego # 3 21.30 hs – Ganador juego # 1 vs Ganador juego # 4 SABADO 29 DE JULIO

Sede Neuquén

19.00 hs – Perdedor juego # 5 vs perdedor juego # 6 (tercer puesto) 21.30 hs – Ganador juego # 5 vs Ganador juego # 6 (final)

FIXTURE DEL PROMOCIONAL: