Santa Fe evitó el descenso

El seleccionado de Menores de 18 años de la Unión Santafesina de Rugby mantuvo la categoría al imponerse en la tarde de este sábado a Córdoba por 30-22. El cotejo se concretó en el anexo de Córdoba Athetic y le permitió a los conducidos por Diego Colli, Pedro Benet (h) y Germán Córdoba permanecer una temporada más en la máxima categoría del rugby juvenil nacional.









Rugby 2.jpg Partidazo. Con total personalidad, los santafesinos salieron a ganar su partido. UNO Santa Fe











Fue un proceso en el cual se trabajó con mucha seriedad, con un plantel en formación y que contó con todo el apoyo del concejo directivo del ente rector del rugby local. Es importante señalar que Santa Fe había comenzado el certamen con una derrota ante Buenos Aires, en Rafaela, 54-0; y luego ante Tucumán 72-12. Ya en el concentrado en la provincia de Córdoba, perdió ante Los Doguitos, en Palermo Bajo 31-10 y frente a Mendoza 30-23, en Jockey Club.









El campeón fue Tucumán al imponerse a Buenos Aires 21-13, mientras que Mar del Plata doblegó a Rosario 48-34 y finalizó tercero. El 5º lugar quedó para Mendoza, que derrotó a Salta 22-10. El combinado de Santiago del Estero ascendió al imponerse a Entre Ríos 16-7.









El 11º lugar quedó en poder de San Juan, quien a pesar de haber igualado 10-10 con Austral, se llevó el puesto, ya que fue quien apoyó el primer ensayo del cotejo. Por su parte, Nordeste finalizó 13º al superar a Oeste de Buenos Aires 25-18, mientras que Sur mando al descenso a Alto Valle al superarlo por 24-15.









Síntesis

Córdoba: 1-Joaquín Gomez, 2-Ignacio Giacón, 3-Leonardo Scatinga, 4-Mateo Cajal, 5-Santiago Pelaez, 6-Jerónimo Marzari, 7-Mateo Urani, 8-Federico Simondi, 9-Facundo Menéndez, 10-Marcos De Sanctis, 11-Nicolás Olguien, 12-Matías Ordoñez, 13-Facundo Pueyrredón, 14-Miguel Funes y 15 Julián Quetglas.

Cambios: Juan Cruz Heredia por Gómez, Francisco Tossolini por Giacón, José Márquez por Scatinga,

Gustavo Laion por Urani, Nicolás Giacomino por Marzari, Santiago Mansilla por Menéndez, Juan Cruz Capdevilla por Miguel Funes, Juan Infante por Ordoñez. Entrenadores: Carlos Ayala, Daniel Bortagaray, Jorge Benelvas y Emiliano Perez.









Santa Fe : 1-Joaquín Torres, 2-Lautaro De Biaggio, 3-Franco Uriarte, 4-Gonzalo Álvarez, 5-Octavio Capelli, 6-Mateo Parreño, 7-Augusto Gorla, 8-Manuel Bernstein, 9-Martín Canal, 10-Juan De los Santos, 11-Valentín Galdón, 12-Valentín Fernandez, 13-Julián Fleitas, 14-Juan Rodríguez y 15-Manuel Barraguirre.





Cambios: Bautista Vigorita por Uriarte, Ignacio Bengoechea por Bernstein, Matías Gaggiamo por Parreño-

Suplentes: Facundo Eberhardt, Andrés Passerini, Maximiliano Henain, Ramiro Gimenez Melo y Francisco Garau. Entrenadores: Diego Colli, Germán Córdoba y Pedro Benet.





Primer tiempo: 7' penal Facundo Pueyrredón, 12' penal Juan Rodríguez, 16' penal Facundo Pueyrredón, 18' try Franco Uriarte convertido por Rodríguez, 22' penal Juan Rodríguez, 28' try Manuel Barraguirre convertido por Rodríguez, 32' try Julián Quetglas convertido por Pueyrredón y 37' try Manuel Berstein.









Segundo tiempo: 10' try Augusto Gorla, 21' try Julián Quetglas y 26' try Juan Infante.





Amonestados: 4' segundo tiempo, Nicolás Giacomino (Cba), 35' Federico Simondi (Cba), Matías Gaggiamo (Sta Fe), 40' Valentín Fernández (Sta Fe.) y Gustavo Laion (Cba).





Cancha: Anexo Córdoba Athletic Club.





Kick off: 13:20.





Referee: Juan Manuel Aleman.