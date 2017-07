Santa Fe perdió en la final y se quedó sin ascenso

El seleccionado Sub 14 de la Asociación Santafesina de Hockey se quedó con las ganas del ascenso. No pudo ser porque cayó en el sintético de nuestra capital por 3 a 1 frente a su similar de la Federación Chaqueña A, en un cotejo que contó con los arbitrajes de los rosarinos Giselle González y David Rodríguez, este último de flojo desempeño y fallos muy discutibles.





En consecuencia, el conjunto proveniente de la provincia del Chaco consiguió salir campeón, y quedarse con la única plaza que disponía esta región para acceder al Nacional de la categoría, ya que son cinco solamente los lugares que había en la competencia superior.









El conjunto visitante aprovechó las tres ocasiones que tuvo para marcar, en un contexto de marcado equilibrio, con acciones de ida y vuelta. Las chicas de Santa Fe no jugaron en el mismo nivel que en todos los partidos anteriores de la competición. El cansancio y el desgaste del choque ante Río Uruguay, jugado en la noche del sábado se sintió, y por otro lado, la delantera esperancina Riedel, fue muy bien marcada, y no hubo muchas posibilidades ofensivas.





"La verdad que para Santa Fe creo que fue todo positivo. Conformamos un gran grupo humano, las chicas hicieron un buen campeonato, entendieron la forma de jugar, que no es la que habitualmente desarrollan en sus clubes, sobre todo teniendo en cuenta que tuvimos dos meses de preparación" le dijo a Ovación el entrenador Alito Cattaneo.





Agregó que "en el balance creo que nos va a faltar no haber podido jugar más amistosos, de cosas por hacer, de cosas por mejorar, pero me voy conforme con la entrega y la actitud que tuvieron las chicas a lo largo del torneo, lo cual no es poca cosa. Desde la asociación tuvimos todos los elementos, no nos faltó nada, y no nos podemos quejar".









La final por el ascenso quedó en poder de Chaco A al vencer a Santa Fe 3 a 1, mientras que la Asociación del Río Uruguay resultó tercera al imponerse a la Litoral B (Rosario) por 2 a 1. El 5° lugar correspondió a Misiones al ganarle en la definición por penales a Entre Ríos B 3 a 2, y 7° quedó Corrientes al vencer a Chaqueña B 4 a 0. El 9° puesto fue para Unión del Centro que derrotó a Oeste A 2 a 0, y 11° resultó Sur Entrerriano al doblegar a Oeste B por 2 a 1.





Las posiciones finales quedaron del siguiente modo: 1° Federación Chaqueña A, 2° Santa Fe, 3° Asociación del Río Uruguay, 4° Asociación Litoral B, 5° Misiones, 6° Entrerriana B, 7° Asociación Correntina, 8° Federación Chaqueña B, 9° Unión del Centro, 10° Federación del Oeste A, 11° Sur Entrerriano y 12° Federación del Oeste B.





La mejor jugadora y la goleadora, con 11 tantos, resultó Camila Magalí Riedel perteneciente a Alma Juniors de Esperanza, mientras que Giuliana Abras fue elegida la mejor arquera.





Tras haber finalizado la final entre santafesinas y chaqueñas, se llevó el acto protocolar de entrega de premios, copas y medallas a los tres primeros, el cual fue encabezado por el doctor Patricio López, presidente de la ASH; el secretario de la institución, Ignacio Ashkar; y la directora del torneo, la rosarina Susana Suárez.

















Síntesis

Santa Fe 1- Chaco 3

Asociación Santafesina: Martina Ludueña, Sofia Garofalo, Agustina Visintini, Florencia Juri, Bianca Gervasoni, Candela Petruzzo (capitana), Camila Magalí Riedel, Milagros Cimadevilla, Lucia Doyharzabal, Camila Beltramino, Juana Soto Paiva, Lara Bracamonte, Valentina Colman, María Julieta Celeri, Catalia Schiavi, Denise Dibert, Morena Gross, María Pía Sandaza y María Pilar Figueroa.

Federación Chaqueña A: Giuliana Abras; Valentina Moreira, Celeste Magalí Peloso (capitana), Lucila Belén Salinas, Maite Ojeda, María Itati Brunella Blanco, Victoria Orlovski Figuls, Lara González, Carmen Vargas, Zoe Samira Abraham Zarinsky, Melani Garay, Nayla García, Lourdes Jara, Martina Fages, Rocío Soledad Quintana, Priscila Correa, María Celeste Montenegro y Miranda Diez.

Primer tiempo: 11´ gol de corner María Celeste Montenegro, 15´gol corto Camila Magalí Riedel, 19´ gol María Celeste Montenegro, 27´ gol de penal de María Celeste Montenegro, 30´ tarjeta verde Victoria Orlovski Figuls, 35´ tarjeta verde Camila Magalí Riedel.

Segundo tiempo: 40´ tarjeta amarilla Victoria Orlovski Figuls-.