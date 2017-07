Santa Fe RC estuvo muy cerca

Llegaba el equipo que todavía no perdió en lo que va de la temporada en el interuniones litoraleño. Gimnasia y Esgrima de Rosario ratificó sus condiciones en la capital santafesina al imponerse a Santa Fe Rugby Club por un ajustado 22-20. Fue a la vera de la ruta nacional 11, en una jornada desapacible, con un discreto de marco de público y con el correcto arbitraje del entrerriano Antonio Mendoza.





En líneas generales se puede señalar que fue un partido muy duro, en el cual ambos cometieron muchas infracciones y acopiaron una gran cantidad de errores no forzados. Las defensas de ambos tuvieron que trabajar más de la cuenta, porque los dos tuvieron intenciones en el ingoal contrario. Se puede señalar que en la primera parte jugó mejor el elenco rosarino y que en la parte complementaria fue superior el múltiple campeón santafesino.





Rugby Sabado 2.jpg



En la primera de cambio, apenas comenzado el partido, una infracción en su propio campo, provocó que GER logre por intermedio del pie de Ramiro Picotto abrir el marcador, aunque en la jugada siguiente SFRC respondió con un try de Sebastián Álvarez. Tras ese comienzo, las acciones perdieron intensidad, ambos cometieron muchas infracciones y también se le cayeron varias pelotas.





La visita cuando tuvo la oportunidad de generar un juego dinámico lo intentó hacer, hasta que llegó un try del full back Galli, pero a instancias del juez de touch el mismo fue correctamente invalidado, porque la pelota fue pasada para adelante. A la siguiente situación la pudo remediar con un penal que aprovechó el apertura rosarino, para irse al descanso ganando por 6-5.





El complemento arrancó prometedor. Ya que en apenas 6' de juego, ya había marcado un try Picotto y otro Erbetta, lo cual puso el tanteador en favor de los visitantes por 13-10. El ensayo de los anfitriones resultó a partir de un line, un buen empuje en el maul y la aparición del inside lanzándose en el ingoal contrario.





Rugby Sabado 1.jpg





GER siguió buscando, pero SFRC se hizo fuerte en defensa y comenzó a lentamente posicionarse en campo rival, para buscar un resultado positivo. Apeló a la potencia de su pack de fowards, al cual para frenarlo, el rival rosarino debió apelar a las reiteradas infracciones y por eso no extrañó el try penal que le otorgó el árbitro paranaense, para dejar el marcador 20-19. Faltaba muy poco y los tricolores comenzaban a soñar, pero no estaba dicha la última palabra.





El elenco mensana se fue con todo al ataque, buscó revertir la cosa y se le dio a partir de una infracción que cometió un integrante de los santafesinos, lo que le permitió a los rosarinos pasar al frente 22 a 20, a partir de un buen kick ejecutado por el apertura Picotto. Nadie lo podía creer, porque la victoria casi se la quedaba el dueño de casa, pero GER es muy peligroso, no bajó los brazos nunca, y por eso no es ninguna novedad que es el único invicto de la competición.





Igualmente, más allá de la derrota, SFRC está mejorando partido a partido, con un equipo que está evolucionando, adquiriendo rodaje, que en un futuro no muy lejano, comenzará a conseguir los resultados que su gente quiere, y que está en condiciones de lograr.





Síntesis

Santa Fe RC 20- Gimnasia y Esgrima 22





Santa Fe Rugby: Martín Roldán, Santiago Caputto y Gonzalo Del Pazo; Luis Mariano Cabal (capitán) y Joaquín Alonso; Franco Tosello, Lucas Caputto y Francisco De Biaggio; Santiago Quirelli y Agustín Galíndez; Ignacio Navarro, Gonzalo Galán, Marcos Erbetta, Sebastián Álvarez y Mariano Prosello. Entrenador: Raúl De Biaggio.





Gimnasia y Esgrima: Santiago Gramajo, Franco Palillo y Gastón López; Santiago Rebori y Ramiro Guraya; Facundo Pendino, Pedro Rodríguez y Axel Fiore; Luciano Fasoletti y Ramiro Picotto; José Forlla, Teo Castiglioni, Andrés Speziali, Ramiro Romero Acuña y Gerónimo Galli. Entrenador: Hugo Cabeza, Hernán Dinucci y Sebastián Bosch.





Primer tiempo: 3' penal Ramiro Picotto, 6' try Sebastián Álvarez y 27' penal Ramiro Picotto.





Segundo tiempo: 3' try y conversión de Ramiro Picotto, 6' try Marcos Erbetta, 13' penal Ramiro Picotto, 21' penal Ramiro Picotto, 23' penal Galíndez, 34' try penal para SFRC y 38' penal Ramiro Picotto.

Cambios SFRC: Fabián Frustagli por Franco Tosello, Lucas Borgarello por Mariano Presello, Gustavo Stieffel por Martín Roldán, Exequiel Milesi por Francisco De Biaggio y Agustín Bude por Santiago Caputto.

Cambios GER: Facundo Pendino por Axel Fiore, Lucio Cucchiara por Luciano Fasoletti, Francisco Gracia por Andrés Speziali y Julio Speziali por Gastón López.