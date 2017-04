Santa Fe RC ganó un partido complicado

En el marco del cuarto capítulo del Interior A, Santa Fe RC consiguió un trabajado triunfo frente al siempre duro Sociedad Sportiva de Bahía Blanca por 36-23. El cotejo se concretó en Sauce Viejo, ante un regular marco de público y con el arbitraje de Federico Japas de Buenos Aires.





Fue una dura batalla, que duró hasta el final, ya que fueron acciones muy duras y cerradas. El final estuvo abierto, ya que hubo un buen trabajo de las defensas, y ninguno logró sacarle diferencias en el tanteador y en el juego a su ocasional rival. Los anfitriones comenzaron mejor, los bonaerenses lo emparejaron, y al descanso se fueron los santafesinos ganando por 22-13. Los puntos de los visitantes surgieron a partir de propias equivocaciones del múltiple campeón local.





En el complemento, la cosa no varió demasiado, aunque Santa Fe RC sufrió más de la cuenta, ya que cometió una catarata de infracciones, que le permitieron al elenco visitante arrimarse en el marcador, y a partir de un ensayo, logró ponerse al frente en el score. Los conducidos por Raúl De Biaggio no bajaron nunca los brazos, y a partir del eficiente trabajo del pack, logró dos ensayos en el tramo final, que fue lo que le permitió quedarse con la victoria, pese a jugar con un hombre menos, por la infantil expulsión de Gorla.





En el otro cotejo de la zona, en Mendoza, Peumayén hizo lo propio con Natación y Gimnasia 24-20. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Santa Fe RC y Natación y Gimnasia 11, Sociedad Sportiva y Peumayén 9. En la próxima fecha, Santa Fe RC visitará a Natación y Gimnasia en Tucumán, mientras que en Bahía Blanca, Sociedad Sportiva recibirá a Peumayén RC.









Síntesis

Santa Fe RC: Martín Roldán, Santiago Caputto y Gonzalo Del Pazo; Fabián Frustagli y Luis Mariano Cabal; Tomás Longo, Exequiel Milesi y Francisco De Biaggio; Santiago Quirelli e Ian Sbisa; Dalmiro Borsone, Federico Gorla, Gonzalo Galán, Agustín Foradini y Mariano Prosello. Entrenadores: Raúl De Biaggio y José Codoni. Luego ingresaron: Federico Patrizi, Franco Tosello, Marcos Erbetta.





Sociedad Sportiva: Fernando Díaz, Felipe Rivero e Ignacio Lance; Iñaki Hitce y Felipe Doria; Felipe Arza, Juan Pedro Harriet y Luca Del Gobbo; Ignacio Ficcadenti y Mateo Köhler; Tomás Aguirre, Ramiro Elorza, Juan Manuel Santos (c), Rocco Del Gobbo y Rocco Bellingeri. Entrenador: Cristian Scheverin. Luego ingresaron: Iñaki Azcoitía, Facundo Zamora, Germán Ginesi, Mikel Irastorza y Francisco Figueras.





Primer tiempo: 8' try Francisco De Biaggio, 11' penal Ian Sbisa, 14' try Felipe Arza, 22' penal Santos, 32' try Prosello convertido por Sbisa, 36' try Prosello convertido por Sbisa, 41' try Köhler.

Segundo tiempo: 7' try Del Gobbo, 16' penal Santos, 24' expulsado Federico Gorla y amarilla a Felipe Arza, 32' try penal para SFRC y 41' try Gonzalo Del Pazo convertido por Sbisa.









Más información

En la Zona 1, GER venció a Comercial 77-21, mientras que Córdoba Athlétic a Neuquén RC 38-18. En la Zona 3, CURNE doblegó a La Tablada de Córdoba 36-25, y Los Tordos, en Mendoza, a Estudiantes de Paraná 49-20. En cuanto a la Zona 4, San Ignacio cayó ante Marista RC 29-10, y en Corrientes, Taragüy le ganó con lo justo a Palermo Bajo de Córdoba 23-20.





La próxima fecha se medirán GER-Córdoba Athlétic, Neuquén RC-Comercial, La Tablada-Los Tordos, Estudiantes-CURNE, Marista Rc-Taragüy y Palermo Bajo-San Ignacio.









En el Interior B

En el segundo nivel de esta competencia UAR, se jugaron los cuartos de final. En Alto Alberdi, Universitario de Santa Fe cayó frente a Universitario de Córdoba 13-6, con el arbitraje de Pablo Casellas. A la vera de la ruta 226, Carrasco Polo de Uruguay doblegó a Universitario de Mar del Plata 18-13, Tucumán Lawn Tennis a Marabunta RC 38-14, y en el parque de la Independencia, Provincial de Rosario hizo lo propio con Tequé de Mendoza 39-27.





Los cruces de semifinales serán los siguientes: Tucumán LT jugará con Universitario de Córdoba, y Provincial de Rosario lo hará con Carrasco Polo de Uruguay.





Universitario alistó a: Luciano Franco, Juan Espinoza y Nicolás Andegger (Meza); Carlos Gatti y Matías Montiel; Aron Pasquet, Jonathan Díaz y Nicolás Salteño; Federico Bruzzone y Franco Benítez; Tomás Diyorio, Nicolás Rivadeneira, Maximiliano Jabaz y Federico Louterio. Entrenador: Martín Valentinuzzi.

Primer tiempo: 30' penal Vaccari (UC).

Segundo tiempo: 11' penal Louteiro, 26' penal Louteiro, 28' try Bastías convertido por Vaccari, 35' penal Vaccari.