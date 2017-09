Santa Fe Rugby se quedó con el derby

En un partido bastante flojo, Santa Fe Rugby Club se quedó con la 5ª colocación del sector principal del Interuniones litoraleño al imponerse a CRAI por 17 a 12. No solamente se ubicó en dicha posición, sino que además lo hizo ganando el clásico y como visitante.





El partido no fue bueno, no solo porque se trata de un clásico sino porque hubo muchas fallas y errores. Fue el conjunto visitante quien, con muy poco en cuanto a su producción, aprovechó las oportunidades que dispuso y por eso se alzó con la victoria.





Un triunfo que es justo y merecido, a partir de haberse equivocado menos, ser más eficiente en defensa y contundente las veces que tuvo la chance de marcar. Por el contrario, CRAI estuvo lejos de mostrar un juego acorde a su capacidad. Salvo la entrega habitual del medio scrum Esnislao Bay y algunas otras actuaciones, fue muy poco para un equipo que en el tramo final del torneo se cayó notablemente.





Rugby sabado 1.jpg





Santa Fe Rugby fue levemente superior, no solamente porque tuvo un comienzo auspicioso con un try de Del Pazo y un try penal, sino porque tuvo una cuestión actitudinal que fue muy importante. Los Gitanos, jugaron el más flojo de los tres clásicos que se disputaron en la temporada.





Ahora vendrá otra historia. En CRAI la vuelta de página tiene que ver con un proceso que llegó a su fin. Fue el último partido como entrenador del doctor Luciano Bordón, quien como mucho trabajo y dedicación, supo conducir sabiamente a un grupo de buenos jugadores, que en el tramo final del torneo no tuvieron buenas actuaciones, pero que a la hora del balance el saldo es positivo.





Rugby sabado 3.jpg





Por el lado de Santa Fe Rugby, si bien hay cosas para corregir, el equipo sigue evolucionando y mejorando, aunque no es parámetro un clásico, en contrapartida a su clásico rival, el tramo final de la competencia regional lo mostró mejor y con un futuro que se aventura como promisorio. Habrá que ver como afrontar el Regional del Centro ambos equipos, ya que tendrán que liberar casi una decena cada equipo para permitir que puedan hacer frente al seleccionado mayor de la USR que jugará el Ascenso del Campeonato Argentino que organiza la UAR.





Rugby sabado 2.jpg





Síntesis

CRAI: Tomás Ramos, Santiago Amsler y José Canuto; Joaquín Schierano y José Dogliani; Emanuel Piermarini, Ramiro Dolfo y Gonzálo Colli; Estanislao Bay y Jorge Qüesta (h); Franco Radín, Salvador Damiani (capitán), Juan Arregui, Santiago Lanteri y Facundo Beltramino. Entrenador: Luciano Bordón.





Santa Fe Rugby Club: Francisco Duranda, Agustín Bude y Gonzalo Del Pazo; Luis Mariano Cabal y Santiago De Biaggio; Tomás Longo (capitán), Francisco De Biaggio y Fabián Frustagli; Santiago Quirelli y Agustín Galíndez; Sebastián Álvarez, Gonzalo Galán, Marcos Erbetta, Ignacio Navarro y Bautista Gorla. Entrenador: Raúl De Biaggio.





Primer tiempo: 2' try de Gonzálo Del Pazo convertido por Agustín Galíndez, 12' penal Agustín Galíndez, 15' penal Facundo Beltramino, 24' penal Facundo Beltramino y 35´ try penal (SFRRC).





Parcial: CRAI 9- SFRC 17.





Segundo tiempo: 10' penal Facundo Beltramino.





Amarillas: Luis Mariano Cabal, Exequiel Milesi, Francisco De Biaggio y Joaquín Alonso (SFRC); Gonzálo Colli, Tomás Ramos, Estanislao Bay y Salvador Damiani.





Cambios en CRAI: Juan Hernández por Santiago Amsler, Ignacio Quirelli por Gonzálo Colli, Luciano Simino por Emanuel Piermarini y Alejandro Molinas por Santiago Lanteri.





Cambios en SFRC: Exequiel Milesi por Fabián Frustagli, Joaquín Alonso por Santiago De Biaggio, Nicolás De Biaggio por Santiago Quirelli y Dalmiro Borzone por Bautista Gorla.