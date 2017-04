Se conocerán este miércoles los rivales de Colón y Unión en Copa Argentina

El torneo que une la tradición con la innovación, el más integrador del fútbol argentino y el que unifica a todas las categorías en un mismo certamen tendrá su sorteo correspondiente a la Fase Final, en la que se conocerán todos los cruces de los 32º de final. La Copa Argentina se disputa en varios rincones del país y contará con la participación de 64 clubes que representarán a cada una de sus provincias. En un mapa que grafica la dimensión que genera la competencia en todo el territorio nacional, conocé los lugares en los que habrá por lo menos una institución en el cuadro principal.





Buenos Aires será la provincia con más equipos, ya que tendrá 40 en total. Lo sigue Santa Fe (6), Córdoba (3), Mendoza (3 o 4), Río Negro (2), Salta (2), Entre Ríos (1), Tucumán (1), San Juan (1 o 2), Chubut (1), Santiago del Estero (1 o 2) y Chaco (1). Todavía falta conocerse dos cupos en los 32avos, que saldrán de los siguientes cruces de vuelta de la Fase Preliminar Regional Grupo A: Gimnasia (Mendoza) 0 – Unión (San Juan) 1 y Atlético Mitre (Santiago del Estero) 1 – Unión Aconquija (Catamarca) 1. Estos clubes tendrán la chance de sumar un representante más a sus provincias, mientras que en el caso de Unión Aconquija podría sumar a Catamarca siendo la única institución.





Los 40 clubes que pertenecen a Buenos Aires, la provincia con representantes en todas las categorías, son Aldosivi, Arsenal, Banfield, Boca, Defensa y Justicia, Estudiantes (LP), Gimnasia (LP), Huracán, Independiente, Lanús, Olimpo, Quilmes, Racing, River, San Lorenzo, Sarmiento (J), Temperley, Tigre y Vélez (Primera División), Argentinos, Chacarita, Chicago, Almagro, Ferro, Brown (A), Santamarina y All Boys (B Nacional), Atlanta, Defensores de Belgrano, Estudiantes (BA), Morón y Riestra (B Metropolitana), Cañuelas, Defensores Unidos, Sacachispas y Sportivo Barracas (Primera C), Atlas y Leandro N. Alem (Primera D), Defensores de Villa Ramallo (Federal A) y Deportivo Camioneros (Federal B).





Santa Fe tendrá protagonismo con Atlético de Rafaela, Colón, Newell's, Rosario Central y Unión (Primera División), y Sportivo Las Parejas (Federal A), mientras que Córdoba vivirá la participación de Belgrano, Talleres (Primera División) e Instituto (B Nacional), al igual que Mendoza con Godoy Cruz (Primera División), Independiente Rivadavia (B Nacional) y Pacífico de General Alvear (Federal B) (se podría sumar Gimnasia, del Federal A). Río Negro se sumará con Cipolletti (Federal A) y Sol de Mayo (Federal B), y Salta con Gimnasia y Tiro (Federal A) y Central Norte (Federal B).





Las provincias que tendrán un representante en la Fase Final son Entre Ríos con Patronato (Primera División), Tucumán con Atlético Tucumán (Primera División), Chubut con Guillermo Brown (B Nacional) y Chaco con Chaco For Ever (Federal A). En el caso de San Juan, que ya tiene asegurado a San Martín, y Santiago del Estero, a Central Córdoba, podrían sumar un equipo más si clasifican Unión y Atlético Mitre, respectivamente. Catamarca no tiene clubes en los 32avos, salvo que Unión Aconquija se meta en el cuadro principal.





El fútbol argentino estará pendiente del sorteo de los 32avos. de la Copa Argentina. Todo un país vivirá los cruces que se disputarán en la primera instancia de la Fase Final y empezará a especular con los probables partidos en las próximas eliminatorias. Varias provincias tendrán representantes en esta etapa del certamen y sentirá la competencia de una manera especial. Serán 64 clubes los que irán por la gloria en busca de un trofeo que ya ostentan Boca, Arsenal, Huracán y River.