Se conocieron los primeros nombres con los que sorprendería Sampaoli

River y Boca "sufrirían" la primera convocatoria de Jorge Sampaoli como entrenador de la Selección argentina. Si bien aún no está dicha la última palabra y desde Sevilla no le allanarán el camino a la AFA para contratarlo, es muy posible que el ex DT de Chile se transforme en el reemplazante de Edgardo Bauza.









Teniendo en cuenta ello, ya se especula con los probables nombres que figurarían en el nuevo seleccionado.









Sampaoli y el sevilla







Según informó Gustavo Yarroch, periodista de radio La Red cercano a la Selección argentina, jugadores como Nicolás Tagliafico, de Independiente; el ex River Guido Rodríguez, hoy en el Tijuana de México; y Román Martínez, figura de Lanús, serían del gusto del entrenador.









Diego Monroig, de ESPN, no dudó en afirmar que Ariel Rojas, del Millonario, será citado al seleccionado; mientras que de Boca, también se habla de la convocatoria de Pablo Pérez y Ricardo Centurión.





sampaoli_4.jpg











Iván Marcone y Lucas Alario, ya citados por el Patón Bauza con anterioridad, seguirían teniendo su chance; en tanto que Leandro Paredes, de la Roma, y Mauro Icardi, del Inter, podrían ser nuevos estandartes de la Selección de Sampaoli.