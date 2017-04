Se pone en marcha la 7ª fecha del Torneo Dos Orillas

MARTES 11 DE ABRIL

21.30 Recreativo A vs. Macabi (A1-Cantero)

21.30 Ciclista vs. Olimpia (A1-Barovero)

21.30 Colón (SJ) vs. Banco Provincial (A1-Barovero)

21.30 Alma Juniors vs. República del Oeste (A1-Grinovero)

21.45 Talleres vs. El Quillá (A2-Mendoza)

21.30 Rivadavia B vs. Quique (A2-Alaniz)

22.00 CUST vs. Recreativo B (A2-Alaniz)

21.30 Kimberley vs. Diamantino (A2-Villani)