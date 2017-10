Se presentó el Torneo Internacional de tenis

n el auditorio ubicado en el segundo piso de la Estación Belgrano de nuestra capital fue presentado el Torneo Internacional de Tenis Masculino Future ITF Santa Fe 2017, el cual se llevará a cabo desde el próximo mes de noviembre.





La reunión con la prensa fue encabezada por Luis Coudannes, director de Tenis Series Group, y contó con la presencia del secretario de deportes de la provincia, Carlos Iparraguirre; Manuel López, de la dirección municipal de deportes; Gabriela Paniggi, presidenta de la Liga de Tenis del Litoral Argentino; y Carlos Morcillo, presidente del Jockey Club de Santa Fe.





Es importante destacar que no sólo tenemos este año el retorno del Future ITF, sino que después de varios años retornó a la Liga de Tenis una fecha de Grado 1 del circuito de menores nacional, que es el nivel máximo. Fue en el mes de marzo, en simultáneo en el Jockey y en el Lawn Tennis, para Sub 12 y Sub 14 para varones y mujeres, lo que resulta a todas luces muy importante para la región.





Esta competencia el ITF Future masculino con 15.000 dólars en premios y puntos para el ránking mundial del ATP tour, integra el calendario de la Federación Internacional de Tenis, y cuenta con el apoyo del gobierno provincial y municipal, y el aval de la Federación Internacional de Tenis, y la Asociación Argentina de Tenis.









271017 f2 tenis.JPG











Significa el retorno de este tipo de torneo internacional masculino a la región, después de la última edición del año 2015 en la capital provincial. Desde septiembre de 2015 no se ha disputado un torneo internacional masculino ni femenino.





El torneo en cuestión implica la recepción de más de 100 jugadores argentinos y extranjeros, junto a entrenadores y familiares. Habrá seis árbitros designados por la AAT y la ITF. Lo cual demandará la utilización de hotelería, gastronomía, movilidad urbana y comercios locales.





En cuanto a la clasificación, la misma se pondrá en marcha el sábado 11 de noviembre hasta el lunes 13, con la participación de 64 jugadores, en single, otorgando seis plazas para el cuadro principal del torneo. El cuadro principal se llevará a cabo del 13 de noviembre al sábado 18, con la participación de 32 jugadores en single y doble.





"Creo que va a ser un torneo fantástico por lo que estamos viendo en el certamen previo que se está disputando en Corrientes. Tendremos una buena cantidad y calidad de jugadores, tanto en la etapa de clasificación como en la definición. Esperamos tener un éxito deportivo y organizativo como sucedió en 2015", expresó Luis Coudannes.









271016 f3 tenis.jpg











A su turno, Iparraguirre, expresó que "quiero felicitar a los organizadores por este nuevo evento que se hace con mucho esfuerzo. Es una disciplina tan rica para la región y la provincia, disfrutaremos de este torneo de tenis internacional que es muy bueno, y desde el ámbito provincial tratamos de brindar nuestro apoyo".





"Quiero ratificar nuestro compromiso con el deporte y la ciudadanía, en esta circunstancias abriendo nuestra casa, apoyando a la Liga de Tenis del Litoral, con canchas que están al mejor nivel. Nos alegró cuando los organizadores nos comunicaron la realización de este torneo, porque era la posibilidad de volver a contar con un certamen de esta envergadura", explicó Morcillo, máximo dirigente del Jockey de Santa Fe.





"Me toca estar al frente de una institución en donde todo es trabajo en equipo. La única forma de trabajar es hacerlo de ese modo, y que retorne un torneo de este tipo, que no se pudo hacer el año pasado, marca que estamos por el buen camino. Estamos muy contentos por la designación para desarrollar este torneo, que tiene como objetivo seguir desarrollando nuestro deporte. Debemos agradecer al Jockey que nos abrió las puertas, y estamos hablando de un club que es ideal para llevar a cabo este torneo" señaló la sanvicentina Paniggi.