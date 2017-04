"Estos últimos dos partidos fueron un golpe anímico muy importante para nosotros, entonces tenemos que volver a nuestro enfoque, donde estábamos bien, tratar de no volvernos locos y recuperarnos". De esta manera se refirió al presente por el que atraviesa Unión el volante Manuel De Iriondo que, tras cumplir con la fecha de suspensión, volverá este lunes contra Talleres (21.15) a la titularidad.









Se habló mucho en estos últimos meses de lo bien que jugaba este equipo y que era un hueso duro de roer para el resto, pero en este comienzo de 2017 aún no pudo ganar y encima perdió como local el Clásico. Respecto a esto, el mediocampista central, apuntó: "Lo emocional es muy importante. Recordemos que el fútbol es estado anímico puro y se vio en estos partidos. Tenemos que tratar de aislarnos un poco de lo pasado y enfocarnos en retomar el camino que llevábamos, que era muy bueno, y hacer bien las cosas contra Talleres".









Caso omiso





Otro de los temas de la semana fueron las pintadas que aparecieron, tildándolo de ir para atrás, pero en una reflexión con altura, el futbolista casi que lo pasó por alto en cuanto a la atención: "Son cosas de las que no hay que hacerse mala sangre. Trato de no darle importancia. No habla bien del anónimo que hizo las pintadas. Por eso no le doy mayor trascendencia de lo que se merece. Tenemos que tratar de concentrarnos en el partido del lunes".









También contó que tuvo el apoyo de Pumpido: "Juampi habló conmigo, pero tampoco es que hizo un mundo de eso. No se trató de una charla psicológica ni nada de eso. Solo era algo para minimizarlo y no darle tanta trascendencia".









Siguiendo en este mismo asunto, agregó: "Cuando me enteré, quizás lo tomé un poco por arriba, pero los que sufren la situación es la familia. Eso es quizás lo que a uno le molesta, porque detrás de cada jugador hay gente especial y que se preocupa. Pero ellos me ven a mí que estoy bien y que no le di mucha importancia. Ahora, si todo sale bien solo quedará como algo anecdótico".









"Por ahí entiendo que al ser expulsado en el Clásico la gente se enoje, pero los que me conocen saben la dedicación que le doy a mi profesión y en los partidos se vio que no me guardo nada. Por eso pienso que no tienen nada que reprocharme, pero en este mundo hay de todo. Uno no puede agradarle a todos y le pasa incluso a los jugadores de la Selección", acotó.









"Será algún resentido o algo así. Uno de los chicos me preguntó si me imaginaba que después de cinco año mi nombre iba a aparecer en una pared y solo me reí. Así que al que pintó le tengo que agradecer (risas)", admitió.









Cambiando totalmente de cuestión, De Iriondo aclaró que su tarjeta roja en el derby santafesino le dejó una enseñanza: "Tengo que tratar de jugar con más concentración y con las mismas energías de siempre, de no volverme loco y querer salir a demostrar algo que no soy y querer ser un héroe".









En el final, le tiró flores al rival de este lunes: "Talleres es un buen equipo, rápido y dinámico. Habrá que estar atento en un montón de cosas. Pero nosotros haremos lo nuestro para conseguir los tres puntos".