"Si jugamos de esta manera, vamos a ir al Mundial"

En consecuencia, el DT resaltó la actuación del seleccionado y quedó conforme por lo hecho, obviamente no por el resultado "A lo largo del partido la diferencia con el rival fue marcada. Argentina superó a Perú porque tuvo autoridad. Si jugamos con la convicción de hoy, vamos a clasificar al Mundial. Hoy fue un partido muy bueno, solo nos faltó el gol. Estoy muy esperanzado e ilusionado con lo que viene. El equipo nunca bajó los brazos, hizo un desgaste enorme y merecía otro resultado", comenzó diciendo.





Para luego agregar "Lamentablemente esta noche no pudimos concretar las oportunidades como ocurrió ante Venezuela la fecha pasada, pero hay que destacar que Argentina mantuvo al rival en su campo, generó situaciones de gol y eso nos alienta para lo que viene. La situación no es cómoda pero la clasificación sigue dependiente de nosotros".





Respecto a lo que viene expresó: "Estoy esperanzado. Ni me pongo a pensar en la bronca que tengo por no haber ganado. Los jugadores son contundentes por naturaleza.Nos tocó esto y hay que enfrentarlo. Pensamos en lo que viene y los futbolistas estuvieron a la altura de lo que le pedí. Sería injusto que un grupo así no encuentre el camino. Vamos a generar la conciencia necesaria para concretar el 20 por ciento de lo que generamos y así estar en Rusia. En el vestuario hay un clima de entusiasmo y mucha convicción".





















Como era de esperar y en función de lo que ocurrió en los 90', estaba claro que Jorge Sampaoli intentaría dar un mensaje de fortaleza y optimismo teniendo en cuenta que el martes Argentina se juega la última chance de clasificar al Mundial de Rusia.