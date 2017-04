"Siento mucha tristeza, pero acá también pasan cosas así"

Respecto a esta situación el delantero manifestó: "Lo que pasó me pone muy triste. Lamentablemente, que se vean esas cosas en un deporte tan lindo y sano como el fútbol, te pone mal. Pero el mundo en general está muy mal".





Además, destacó la globalidad de los hechos violentos en torno al fútbol: "Lamentablemente acá también pasa. El otro día, en la Champions, hubo un atentado al colectivo del Borussia y un jugador se tuvo que ir al hospital. En Argentina dicen que pasa allá, pero acá también".





Dejando de lado este hecho que enluta al fútbol, se refirió al momento que atraviesa el seleccionado y opinó sobre Lionel Messi "No me imagino un Mundial sin Argentina. Yo también quiero ganarlo, como todos los argentinos. Leo es un indiscutible y nosotros siempre tratamos de ayudarlo desde nos toca".





Para luego agregar "No me enoja que me comparen con Messi. Pero como Maradona, hubo uno solo. Yo creo que también hay una gran distancia entre él y yo. En mi caso quiero hacer muchas cosas junto a él y ganar. Los dos somos argentinos y hay que disfrutar que juguemos juntos".

La Joya que está a punto de jugar el partido revancha ante el Barcelona por los cuartos de final de la Liga de Campeones, se refirió al hecho acontecido en el clásico cordobés cuando el simpatizante del Pirata Emanuel Balbo fue asesinado por algunos hinchas que se encontraban en la tribuna y lo arrojaron al vacío.