Silva: "El médico me dijo que me quede tranquilo"

Cuando el partido llegaba a su fin, en un cruce el ex jugador de Boca Unidos cayó mal y debió ser reemplazado por Adrián Bastía. Al respecto, se encargó de aclarar lo que sucedió: "Se me trabó el pie solo, se me fue el tobillo y la rodilla para adelante, nos asustamos porque sentí ruido, pero el médico me dijo que me quede tranquilo, me doblé nada más y hay que trabajar en la semana en la pierna y llegar de la mejor manera al próximo partido".





Silva, como el resto de sus compañeros, saben que nada es producto de la casualidad. Los resultados deportivos vienen de la mano con la entrega y dedicación que le ponen en cada entrenamiento: "Se trabajó todo este tiempo para ser un equipo sólido, estar ordenados y cada uno sabe que a la hora de defender tenemos que estar todos los 11 detrás de la pelota defendiendo y generar situaciones cuando tengamos la pelota, sabíamos que iba a ser un partido muy aguerrido, no se si hubo tantas jugadas claras, lo sufrimos sobre el final, ojalá podamos corregir los detalles para no sufrir tanto".





Con su habitual entrega y despliegue, Nicolás Silva es uno de los jugadores que le da a Eduardo Domínguez muchas alternativas en el frente de ataque. El diminuto delantero no ocultó su alegría después de obtener el cuarto triunfo consecutivo, aunque prefirió ir despacio: "Era importante ganar contra un rival duro como Godoy Cruz. Si bien sabemos que ahora estamos en el pelotón de arriba, también sabemos que falta mucho y tenemos que seguir trabajando de esta manera".