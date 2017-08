Sin acuerdo con Agremiados, la Superliga por ahora no arranca

Así como están las cosas, los hinchas van a tener que seguir esperando para ver fútbol. En medio de un receso que se ha hecho largo, por ahora no hay acuerdo entre la AFA, la Superliga y Futbolistas Argentinos Agremiadospara que se inicie el campeonato el viernes 25 de agosto como está programado.





"No están dadas las condiciones. Hay equipos que deben sueldos de mayo, junio y julio, primas y aguinaldo", reiteró hoy Sergio Marchi, titular del gremio de los futbolistas, que desde hace varias semanas viene alertando sobre el incumplimiento económico de varios clubes.





Incluso, Marchi puso como ejemplo a Newell´s: "Le debe plata a 35 jugadores pero contrató 8 refuerzos. Nada cambia y no hay controles. Así no se juega. No vamos a jugar si no se ponen al día".





Todavía quedan dos semanas por delante para que las partes puedan negociar un acuerdo, y sobre todo para que los clubes deudores se pongan al día con sus planteles. Pero la situación de conflicto cada vez es más grave.





Los dos puntos conflictivos:





1 Agremiados quiere que haya un libre deuda de los clubes para que puedan arrancar el campeonato: todos tendrían que estar al día, por lo menos, hasta el sueldo de junio inclusive. La Superliga no acepta firmar este condicionamiento para que los clubes puedan competir.





2 La Superliga quiere controles estrictos a partir de junio de 2018, es decir dentro de un año. Agremiados exige que a partir de diciembre haya sanciones fuertes a los clubes que se retrasen en los pagos y no cumplan los controles mensuales.





