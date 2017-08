Sin acuerdo por Nicolás Silva

A partir de allí surgió un ida y vuelta y algunas charlas que no terminaron en ningún acuerdo. Desde un primer momento, la prioridad del ex-Boca Unidos fue quedarse en el plantel sabalero ya que está muy a gusto en el club. Por su parte los directivos sabaleros también deseaban al igual que Eduardo Domínguez que el Mosquito continúe en el club.





Pero los días fueron pasando y no existieron novedades. En medio de eso, el futbolista siempre le dio prioridad a Colón y es por eso que no quiso analizar otras ofertas. Este lunes por la noche el presidente rojinegro José Vignatti se reunió con Rodrigo Abadie representante de Silva para intentar solucionar la cuestión. Sin embargo, por lo que pudo averiguar Ovación no hubo acuerdo y desde ahora el entrerriano comenzará a escuchar otras ofertas.





Así las cosas, hoy es complicada la continuidad de Silva, pero tampoco está descartada, dependerá de las nuevas negociaciones que puedan existir entre las partes. De todos modos, da la sensación que las gestiones se dilataron demasiado y eso justamente termina perjudicando al futbolista que en estos momentos no está entrenando con ningún plantel.









Una de las novelas que tiene este mercado de pases es sin dudas la situación de Nicolás Silva. Demasiadas controversias se generaron respecto a si el jugador había quedado libre o no. La postura de la dirigencia era que habían mandado el telegrama en tiempo y forma (antes del 30 de junio) para hacer uso de la opción (175.000 dólares). En cambio desde la representación del jugador manifestaban que el telegrama lo habían recibido el 4 de julio y que además era obligación depositar el dinero.