Sol Theuler, la multicampeona nacional de la que habla el país

Del 2 al 5 de agosto se realizó en la pileta Madre de Ciudad de Santiago del Estero, una nueva edición del Torneo Nacional de Infantiles y Menores de natación, que congregó a los mejores atletas de la región y de 110 instituciones, muchos de estos con nivel y presente de Selección Argentina . Como ya es habitual, los representantes de Buenos Aires coparon la parada, sustentados en infraestructura y apoyo logístico que hace que los clubes del interior siempre vayan en detrimento, pero así y todo hay algunos que con poco, hacen un montón.





En este caso Santa Fe volvió a dejar en claro que es una de las potencias nacionales con la calidad por sobre la cantidad. Precisamente en este sentido, hubo una chica que rompió el molde y terminó siendo la reina de la competencia. No solo por su capacidad y estilo de nado, sino por el poder y resistencia que, a la postre, la llevó a ganar cinco medallas y alcanzar un quinto puesto.





Se trata de Sol Theuler, de 13 años, representante del club Regatas (quedó en el puesto 23º), quien alcanzó los primeros puestos en los 50 (28"60/100) metros libre, 100 (1'17"19/100) y 200 (2'50"36/100) metros pecho, 400 metros combinados (5'22"61/100) y un tercer lugar en los 100 metros libre (1'02"58/100). También rescató un meritorio 5º lugar en los 400 libre, en una performance sin igual. Casi sin darse cuenta ingresó en la órbita de los más arraigados en este deporte y por eso dejó bien alta la vara de las exigencias. Discípula de Roberto Ortiz, Sol recién está dando los primeros pasos en la élite nacional, demostrando que tiene un futuro promisorio.





Natación 3.jpg



Sencilla y muy lúcida. Sin miedo y con mucha onda, se dio una vuelta por UNO Santa Fe para contar su historia y todo lo que le está tocando vivir a través del deporte. Actualmente cursa el 1º año en la Escuela Nacional Superior de Comercio Domingo Silva.





—¿Cómo fue esta nueva experiencia?

—Este fue mi primer viaje con Roberto (Ortiz), y dentro de todo lo bueno, lo único malo fue que nos tocó ir solos, sin un equipo en comparación a otros clubes. Realmente estuvo todo muy lindo. Admito que en los primeros días estaba muy nerviosa, pero me calmé con los resultados.





—¿Con qué contexto te encontraste?

—Fue más de lo que esperaba. Fui con la intención de llegar a un podio en algunas de las carreras y terminé alcanzando todo esto. Fue hermoso. Una semana antes, tuve un torneo en Gimnasia y Esgrima y corrí algunas de las distancias en las que iba a probar en el Nacional. Fue ahí donde bajé cuatro segundos todo lo que nadé y eso hizo que me animara a más. Competir te motiva mucho y por eso pienso que me salieron bien las cosas.





Natación 2.jpg Roberto Ortiz y Sol Theuler





—¿Te impactó la competencia?

—Sí. Se notó mucho el cambio de nadar en una pileta de 50 metros, porque nosotros en Regatas tenemos una de 25 metros. Como que demoré un poco en acostumbrarme, pero después enganché la onda. Fue así: llegamos y el primer día entrenamos doble turno y ahí fue como me iba dando cuenta cómo era. No era lo mismo, como que la pileta era interminable (risas), pero también se pasa mucho más rápido porque son menos vueltas.





—¿Qué te impulsó a tener esta actuación?

—La primera carrera fueron los 100 pecho y estaba renerviosa. Cuando salí primera y luego me subí al podio, como que me calmé y me sentí más cómoda. Así que fue rápida la adaptación.





—¿Qué tal el nivel?

—Muy bueno. En los 50 libre por ejemplo, gané por una centésima y en las restantes carreras también terminé ajustada. Todas las rivales eran muy fuertes. Había chicas de Buenos Aires y Mendoza sobre todo que eran buenas.





—¿Cuál es la especialidad que más te gusta?

—Pecho. Me gustaron los 100 metros. Los 200 parecen que no terminan más y luego te das cuenta que es una carreraza, con lo cual te termina gustando. Los 50 aún no me gustan y el resto como que voy probando.





Natación 4.jpg





—¿Cómo es un día de Sol Theuler?

—Dos días a la semana hago doble turno. Me levanto a las 5 de la mañana, voy a nadar y a las 7.15 entro a la escuela hasta las 12.20. Vuelvo a casa, almuerzo y descanso un rato, para entrenar otra vez a la tarde. El sábado y domingo a la tarde tengo libre (risas).





—A la par tenés la escuela ¿cómo venís ahí?

—Muy bien por suerte. Cumplo con todo.





—¿Cuál es tu referente?

—Julia Sebastián. No solo porque era lo más cercano, sino porque me gusta como nada.





Julia Sebastián.jpg Julia Sebastián, hoy radicada en Brasil, pero formada en Regatas.



—¿Ya sabés que querés ser como nadadora?