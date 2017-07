Sorpresa en Wimbledon: Rafael Nadal cayó ante Gilles Muller en un maratónico partido

El español Rafael Nadal y el luxemburgués Gilles Müller disputaron una batalla épica en Wimbledon. Jugaron durante 4 horas y 47 minutos en el Court 1 del All England Club y el luxemburgués (26°) dio el gran golpe tras imponerse en el quinto set por 15-13, por la cuarta ronda de Wimbledon





Nadal apeló a la heroica tras verse dos sets abajo ante Müller, y logró forzar el quinto set tras caer 6-3 y 6-4 en los dos primeros e imponerse (y reponerse) 3-6 y 4-6 en el tercero y el cuarto.





Remó el español cuando se vio contra las cuerdas y llegó a salvar dos match points perdiendo 5-4 en el quinto set y otros dos con 10-9. Pero su reacción murió en la orilla, tras desperdiciar cinco pelotas de quiebre en los juego decisivos del último parcial.





Alzó los brazos Müller, vigésimo sexto del ranking mundial, cuando el reloj de Londres marcaba las 20.33, una hora y 32 minutos después de su primer match point. Miles de personas estallaron eufóricas en la pista 1, escenario del emotivo duelo, y en la famosa colina del All England Club. No fue para menos. No fue un día más en la vida del luxemburgués, que festejó quizás la victoria más impactante de su carrera.





Fue frío como el hielo en el set final, que se estiró y parecía no tener fin. Duró 28 juegos, 135 minutos. Duró hasta que una pelota de Nadal se fue larga. En ese punto se acabó el sueño del mallorquín de alzar su tercer título de Wimbledon y su Grand Slam número 16, una corona que le habría devuelto a lo más alto del ranking mundial. No obstante, la posibilidad de regresar a la cima de la ATP seguirá muy viva en los próximos torneos.