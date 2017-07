Spahn: "Creemos en la capacidad de Madelón para repotenciar este plantel"

El presidente Luis Spahn se refirió a la actualidad deportiva e institucional de Unión, cuyo plantel arrancó este lunes la pretemporada de cara al próximo torneo de Primera División. En el arranque del diálogo, y sobre cómo fue el trabajo para contratar al nuevo DT, el máximo titular tatengue expresó: "Me parece que no vale la pena conocer qué técnicos se ofrecieron, vale la pena respetar a toda esa gente que ofreció su trabajo pero tomamos una decisión y elegimos a este cuerpo técnico (por Leonardo Madelón)".

Cuando le preguntaron cuál será la política para contratar a los refuerzos, dijo: "Creemos en la gran capacidad de Madelón para repotenciar y volver a sacar lo mejor de los jugadores que quedaron en el club, ya que este mismo plantel es el que tuvo un semestre muy bueno y un semestre malo. Hay que tratar de de apuntar a que tengan semestres buenos, dando lo mejor de sí mismos".





Y agregó: "Lo que hace falta para seducir a los jugadores es plata, los jugadores saben muy bien lo que es Unión, que es mucho más que algunos equipos y también mucho menos que otros. Muchas veces hay jugadores que tienen la chance de ir a equipos grandes y marginan la posibilidad de Unión. Somos mucho más que otros equipos como institución, como infraestructura y tranquilidad. Somos un club que institucionalmente está muy tranquilo, no hay crítica, no hay puja, lo que pasa es muy menor. No me preocupa lo que se diga en las redes sociales, lo tengo en cuenta, si la gente está disconforme tiene que quejarse, lo malo sería que no lo entendamos. La gente está mal, disconforme y decepcionada y trabajamos para revertir esto. Nos hacemos responsables, el fútbol es complejo hay una cantidad de factores que determinan los procesos exitosos de los no exitosos".





Más adelante, siguiendo con la campaña que acaba de terminar, dijo: "Tenemos que lograr buenos resultados, si le hubiésemos ganado a Arsenal y Huracán que eran dos partidos aceptables, donde realmente parece que no tuvimos la contundencia que esperábamos, los procesos quizás no se tenían que cortar. Pero esperamos que en base a resultados se pueda trabajar con tranquilidad".









En cuanto al alejamiento de Madelón en octubre del año pasado, dijo: "El 90% de los procesos se terminan por resultados. La partida de Madelón fue un caso atípico, luego de un triunfo (ante Sarmiento por 1-0 en Santa Fe) en una posición en la tabla medianamente cómoda".





También se refirió a los objetivos que se trazan para la próxima campaña y contó: "Tenemos que trabajar para lo mejor, una clasificación a una copa tiene que ser una consecuencia. Tenemos que estar en los promedios 10º, 12º, o más arriba de ser posible, después las otras cosas vienen solas".





Además, se le preguntó por el dinero que le destinará el club al fútbol y expresó: "Tenemos la afirmación y eso nos permite incrementar los recursos para el fútbol profesional en un 40% aproximadamente".





Por último se refirió a la importancia que le darán a la Copa Santa Fe y afirmó: "Le daremos la importancia que corresponde, soy orgulloso de ser santafesino. Tenemos que trabajar para enriquecer esta Copa, es una muy buena idea de la provincia y nos coloca en una situación diferencial con el resto del país, somos una provincia que es cuna de jugadores, la principal cantera del país y tenemos que aprovechar ese valor. Como la Copa Argentina que arrancó desde una intrascendencia, jugandola con equipos de Reserva a tener premios importantes. Algún día el ganador de la Copa Santa Fe jugará con el campeón de la Copa de Chile o Uruguay, con el aporte que los clubes tenemos que hacerle a la provincia para que a este torneo le vaya cada vez mejor".