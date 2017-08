Súper TC2000: Novedades y más atracciones para disfrutar del callejero Santa Fe Ciudad

Con cada nueva edición del Súper TC2000 en la Ciudad, la propuesta se renueva multiplicando atractivos para todo público que complementan las tradicionales y convocantes competencias nocturnas y diurnas que se disputan en las calles de la capital provincial. La revalorizada Plaza Alberdi, el remozado Molino Marconetti y el moderno Puerto santafesino completarán la postal de un evento que se ha convertido en un clásico y que proyecta la Ciudad a nivel internacional.

Este viernes por la mañana, el intendente José Corral; el presidente de Súper TC2000, Antonio Abrazian; el secretario General del Municipio, Carlos Pereira; y los pilotos Gabriel Ponce de León (Toyota Gazoo Racing Argentina), Facundo Ardusso (Renault Sport) y Damián Fineschi (Escudería FELA), presentaron la octava fecha del Campeonato Argentino y Sudamericano de Súper TC2000, que se disputará del 1 al 3 de septiembre en el circuito callejero Santa Fe Ciudad. Además, se brindaron detalles de la agenda de propuestas complementarias que están pensadas para todo público.





02STC2000.jpg Fuente: SFC









Fue en una conferencia de prensa que se realizó en el imponente marco que se observa desde la Corporate Tower ubicada en el puerto local (Torre 1, piso 13 – Dique I). En ese contexto, José Corral destacó: "Es una fiesta esta competencia. Cuando florecen los lapachos, tenemos la certeza de que Santa Fe se prepara para el rugir de los motores y para recibir a miles de personas que cada vez disfrutan más, porque cada año hacemos más profesionalmente algo que ocurre sólo en Santa Fe: el callejero, la nocturna, el sábado y el domingo".

Cabe señalar que, en paralelo, se presentó el Concurso nacional de Ideas: Anteproyecto de intervenciones artísticas urbanas "Circuito Súper TC 2000 Santa Fe Ciudad".





Novedades y clásicos de callejero

En esa línea, el mandatario local detalló algunas de las novedades que se podrán observar en esta nueva edición: "Hay un escenario renovado desde el punto de vista del trazado porque hay una nueva curva que permitirá más sobrepasos. Además, tenemos la Plaza Alberdi renovada, más tribunas, las inversiones están transformando el Puerto y el Molino Marconetti ya terminado así que Santa Fe está cada vez mejor preparada para el día a día, pero especialmente para este momento del año".

Además de la realización de dos fechas en una -como lo son la carrera nocturna del sábado y la tradicional del domingo al mediodía- esta edición contará con un atractivo especial: se extenderá el Circuito Callejero Santa Fe Ciudad. De este modo, la nueva traza recorrerá las avenidas 27 de Febrero y Alem, desde Lisandro de la Torre hasta pasar calle Alberdi, ingresando además en la zona del Puerto como ya es tradición. Paralelamente, para esta nueva edición uno de los objetivos es sumar atractivos y actividades, ya que congrega a muchísima gente de la región y del país. "Es una oportunidad para el propio Súper TC2000 como para la Ciudad para mostrar cada uno todo lo que tenemos y de lo que somos capaces", indicó José Corral.





03STC2000.jpg Fuente: SFC





Por otra parte, el Intendente indicó que a las ya características iniciativas que se llevan adelante como por ejemplo las experiencias de Boxes Abierto y el Cruce del Túnel Subfluvial, "le sumaremos el Puente Colgante iluminado -esa maravilla que sorprende a todos los que los ven-, para vivir una verdadera fiesta que convoca tanto a los fanáticos del automovilismo, como a las familias enteras que se acercan a disfrutar de la gastronomía, los paseos y todo lo que ofrece la Ciudad".





Circuito único

Por su parte, Antonio Abrazian aseveró que "el callejero es de los santafesinos, nosotros sólo venimos y ponemos el Súper TC2000. Éste es el lugar donde la categoría entra a una ciudad y puede mostrar de cerca todos sus valores, es decir: la velocidad, los olores, los sonidos, se vive automovilismo y es así como queremos que sea viva en todos lados, que la gente pueda integrarse y que se sumen aquellos que quizás no sean fanáticos del automovilismo, que sea un espectáculo que pueda disfrutar todo el mundo".

Luego, Abrazian indicó que hace cuatro meses que se está trabajando en la puesta a punto de un circuito que pone a prueba todas las áreas de trabajo: "Desde lo deportivo, esperamos que la carrera sea aún más divertida más allá de que en Santa Fe el valor es estar cerca de los autos y poder sentir la velocidad bien de cerca. Ahora la gente podrá estar más cómoda, más cerca aún a los pilotos y los autos, será un gran evento así que estamos muy contentos y esperamos superar un récord de público".





04STC2000.jpg Fuente: SFC









Los pilotos, ansiosos

El primero que "picó en punta" durante la conferencia de prensa fue Damián Fineschi, uno de los pilotos que se jugará en Santa Fe la punta del campeonato: "esta carrera otorga muchos puntos y suele ser un quiebre para la mayoría y claramente para mí, porque si quiero seguir enganchado hasta fin de año en la pelea tengo que tener un buen resultado acá". Por otro lado, aseguró: "Si me preguntan qué carrera prefiero, me quedo con la de noche porque es muy particular, está buena. Igual, la de día te da revancha".

Ponce de León no corre en Santa Fe desde el 2012: "Me encontré con una ciudad renovada, al igual que el callejero. El circuito está quedando muy bien, así que estoy muy ansioso de poder llevarme dos buenos resultados". Con respecto a la carrera nocturna, Ponce de León agregó: "Es algo único, lindo, que se disfruta, y si me dan a elegir me encantaría ganar la carrera del sábado por la noche".

Finalmente, Facundo Ardusso, uno de los pilotos santafesinos que se la jugará en el callejero, destacó las modificaciones del circuito: "Creo que la curva nueva brindará mayor espectáculo, era necesario". De este modo, añadió: "Me gustaría que la carrera sea sólo nocturna, para que toda la actividad esté concentrada en eso y haya un solo ganador el fin de semana; si te va bien salgas a festejar, y si te va mal, salgas a ahogar las penas".





Fuente: SFC