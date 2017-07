Superliga: el próximo torneo podría tener un solo Clásico Santafesino

Clasico2.jpg

La realidad es que el torneo de 28 equipos no le resulta rentable a Fox y Turner y por eso es que quiere que el torneo de Primera división reduzca la cantidad de equipos lo antes posible para adecuarse a lo que sucede en las grandes ligas. Sin embargo, consideran muy atractiva la fecha de clásicos y no quieren perderla, ya que genera una gran audiencia.De perder la fecha de clásicos, Fox y Turner evalúa que pierde una herramienta de marketing fundamental para vender el producto fútbol argentino en el exterior. Si los clubes no aflojan con su idea de eliminarla del calendario, se viene la primera batalla fuerte entre ambas partes.