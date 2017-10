Superliga: River dejó pasar otra chance de acercarse a Boca

River tenía casi definido el partido, pero se durmió y permitió la reacción de Atlético Tucumán para terminar redondeando un empate 2 a 2, en el estadio "Monumental" por la sexta fecha del torneo de la Superliga del fútbol argentino.

El equipo "millonario" se puso en ventaja con los goles de Milton Casco, a los 5 minutos y Rafael Santos Borré, a los 8, todos en el segundo tiempo.

Pero el "Decano" tucumano igualó con los tantos de Luis Rodríguez, a los 20, e Ismael Blanco, a los 28, ambos en la misma mitad.

Goles:

Este fue el tercer empate consecutivo de River en el torneo, pese a que está en la segunda colocación en la tabla de posiciones junto a San Lorenzo, Colón y Lanús, con 12 puntos.

El local jugó con varios suplentes, dado que el entrenador Marcelo Gallardo reservó a mayoría de los titulares de cara al partido ante Atlanta, el próximo miércoles, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Síntesis:

River: Agustín Batalla; Jorge Moreira, Gonzalo Montiel, Alexander Barboza, Milton Casco; Exequiel Palacios, Iván Rossi, Ariel Rojas, Nicolás De La Cruz; Carlos Auzqui y Rafael Borré. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Nicolás Romat, Jonathan Cabral, Franco Sbuttoni y Cristian Villagra; Rodrigo Aliendro, Guillermo Acosta, Cristian Álvarez y David Barbona; Luis Rodríguez e Ismael Blanco. DT: Ricardo Zielinski. .

Goles en el segundo tiempo: 5m Casco (RP), 8m Borré (RP), 20m Luis Rodríguez (AT), 28m Blanco (AT).

Cambios en el segundo tiempo: 10m Alvarez por Núñez (AT) y Hechalar por Romat (AT), 20m Martínez por De la Cruz (RP) e Ignacio Fernández por Borré (RP), 26m Rafael García por Aliendro (AT), 30m Scocco por Exequiel Palacios (RP).

Árbitro: Federico Beligoy.

Estadio: Monumental.