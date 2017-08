Surgieron otros competidores

En consecuencia, se manejaron una infinidad de nombres, entre ofrecidos y a aquellos que quiso el técnico, pero la búsqueda no tuvo éxito. Se fueron cayendo varias posibilidades y a una semana del inicio del torneo el DT aún no tiene lo que pretende. Obviamente que la victoria ante Lanús trajo mucha tranquilidad, pero en estos casos el árbol no debe tapar el bosque y la realidad indica que Unión debe sumar un par de delanteros para tener mayor recambio y poder aspirar a cosas más importantes.





Los últimos futbolistas que se mencionaron como posibles refuerzos, fueron los del colombiano Marco Pérez y del cordobés Tobías Figueroa, quien en la última temporada marcó 21 goles en 37 partidos con la camiseta de Guillermo Brown de Puerto Madryn. Fue el segundo goleador de la B Nacional detrás de Rodrigo Salinas quien convirtió 30 tantos.





Obviamente que lo hecho con la camiseta del elenco del sur de nuestro país hizo que varios clubes se mostraran interesados, pese a que retornó a Belgrano ya que el elenco cordobés es el dueño de su pase dado que surgió futbolísticamente en el Pirata. De todos modos, no es considerado titular por el técnico Sebastián Méndez y a la vez el Gallego pretende traer un delantero de área. Figueroa tiene 25 años mide 1.91 y pesa 91 kilos.





Pero no solo está en la carpeta de la dirigencia rojiblanca, sino que en las últimas horas se conoció que tanto Chacarita (recién ascendido a Primera División) y San Martín de San Juan averiguaron condiciones por el delantero. Así las cosas habrá que aguardar si en las próximas horas surgen novedades respecto a la posibilidad de que llegue a Unión o si en todo caso su destino se encuentra en los clubes antes mencionados.

















No es ninguna novedad que a esta altura y pese al gran triunfo obtenido ante Lanús por Copa Argentina a Leonardo Madelón lo tiene expectante la llegada de un par de delanteros. El entrenador es consciente que se trata del sector en donde menos recambio tiene y por ese motivo le solicitó a los dirigentes que hagan el esfuerzo para reforzar el ataque con dos puntas. Hoy el único referente de área es Franco Soldano quien justamente no está atravesando un buen momento y hace mucho que no convierte.