"Tal vez su mujer lo engañó con un negro"

"Quizá tiene un problema y su mujer lo engañó con un negro", afirmó indignado el exfutbolista de Juventus, entre otros equipos. Melo, quien afirmó que Rodríguez se disculpó por sus expresiones luego del partido, afirmó que no hará una denuncia judicial. "El joven Felipe Melo quizá sí lo hubiera denunciado, pero ahora he madurado y no lo haré", aseguró.





Las declaraciones llegaron luego de un partido dramático que Palmeiras ganó en el Allianz Parque de San Pablo gracias a un gol de Fabiano de cabeza, tras un córner en el minuto 99 de partido y con un jugador menos por la expulsión de Dudú. Gastón Rodríguez había marcado justamente el 2-2 parcial para Peñarol a los 30 del complemento.









Los episodios de insultos racistas en Brasil no siempre terminaron con el pitazo final del árbitro. Todavía se recuerda el episodio que vivió en 2005 el por entonces defensor de Quilmes Leandro Desábato, a quien Grafite, delantero del San Pablo, denunció penalmente bajo la acusación de haberlo llamado "negro de mierda" y "macaquito" durante el partido que el local ganó 3-1 por la Copa Libertadores. La lamentable situación le valió al actual jugador de Estudiantes pasar casi dos días de arresto, aunque Desábato aseguró en su momento que no tenía nada de qué arrepentirse. "Yo sólo le dije que era un cagón", afirmó.

La violencia verbal en el fútbol está naturalizada. De todas maneras, en algunos casos se superan los límites de manera peligrosa, y uno de esos casos son los insultos racistas. En la noche del jueves, luego de la angustiosa victoria de Palmeiras por 3-2 contra Peñarol en San Pablo, el volante Felipe Melo denunció que el uruguayo Gastón Rodríguez le dijo macaco durante el encuentro, y le respondió con inusual dureza.