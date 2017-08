Talleres y Lanús, en un duelo de equipos que quieren ser protagonistas

Talleres de Córdoba recibirá este sábado a Lanús en el estadio Mario Alberto Kempes , en un cruce que medirá las fuerzas de dos equipos que quieren ser protagonistas y que será válido por la 1ª fecha de la Superliga. El partido se jugará, a partir de las 18.05, contará con el arbitraje de Mauro Vigliano y será televisado por TNT Sports.









Los cordobeses apuntan a mejorar la 15ª colocación en la que terminaron la temporada anterior y, de acuerdo a lo expresado por su entrenador, Frank Kudelka, el objetivo es estar "entre los 10 primeros" y conseguir un lugar en la Copa Sudamericana. Por su parte, el Granate, que sigue con vida en la Copa Libertadores, en la que se medirá por cuartos de final ante San Lorenzo, mantuvo la base que le permitió quedar octavo en el último campeonato de Primera División y, aunque tendrá algunas bajas para este juego, intentará llevarse los tres puntos de Córdoba.





Talleres no podrá contar en las dos primeras fechas con su capitán, Pablo Guiñazú, quien debe purgar dos encuentros de suspensión. Además, la T ya no cuenta con Leonardo Gil, cedido a Rosario Central, es por eso que el técnico dispuso el ingreso de Fernando Godoy y Juan Ramírez, quienes ya estaban en el plantel, pero no tuvieron minutos juntos en esa función. Debutarán oficialmente los uruguayos Lucas Olaza (defensor) y Junior Arias (delantero), siendo las únicas caras nuevas que iniciarían entre los 11 titulares, si es que Kudelka mantiene la formación que vino probando esta semana. En tanto que de los recientemente incorporados irían al banco de suplentes Cristian Ramírez, Mauro Ortíz, Joao Rojas y Marcelo Torres.





Por su parte, Lanús no podrá contar con Marcelo Herrera, quien acumuló cinco amonestaciones al finalizar el torneo pasado, ni con Nicolás Aguirre y Marcelino Moreno, ambos expulsados, aunque a la vez, tanto Aguirre como Moreno se están recuperando de sus lesiones, desgarro en el posterior derecho y esguince del ligamento interno del tobillo izquierdo, respectivamente. El DT Jorge Almirón tendría confirmado que el zaguero Rolando García Guerreño reemplace a Herrera, Nicolás Pasquini a Aguirre y Alejandro Silva volvería a ser titular en el ataque granate en lugar de Moreno. Para ocupar el arco, Fernando Monetti le habría ganado la pulseada a Esteban Andrada, en tanto José Luis Gómez sufrió una molestia en su rodilla izquierda y se perderá el juego, por lo que el lateral derecho será Gabriel Carrasco.





El historial entre la T y el Granate es de 20 partidos, con 10 triunfos de los cordobeses, cuatro de Lanús y seis empates





Probables formaciones

Talleres (Córdoba): Guido Herrera; Leonardo Godoy, Juan Cruz Komar, Javier Gandolfi y Lucas Olaza; Fernando Godoy, Juan Ramírez y Emanuel Reynoso; Sebastián Palacios, Junior Arias y Jonathan Menéndez. DT: Frank Kudelka.





Lanús: Fernando Monetti; Gabriel Carrasco, Rolando García Guerreño, Diego Braghieri y Maximiliano Velázquez; Román Martínez, Iván Marcone y Nicolás Pasquini; Alejandro Silva, José Sand y Lautaro Acosta. DT: Jorge Almirón.





Árbitro: Mauro Vigliano.





Estadio: Mario Alberto Kempes.





Televisa: TNT Sports.