Tevez: "Cuando a Boca le va mal Riquelme mata a los jugadores, no le hace bien al club"

"Cuando llegó la oferta mi primera reacción fue decir que no. La decisión final la tomé recién después del último partido, ahí le dije a Vani (su mujer) que nos íbamos. Creí que no tenía fuerzas para seguir y que así le iba a hacer mal a Boca", admitió el Apache. Luego, agregó: "Fue muy duro para mí también... mi hija me pidió llorando que yo siguiera en Boca".

















Más tarde se refirió al modo en que se dio su partida: "El silencio con el que me despedí le molestó más a los periodistas que a la gente. Yo sabía que a los hinchas de Boca les iba a caer mal mi decisión, porque siempre me quieren ver con esa camiseta".





Embed #TevezEnTyC "Sinceramente, no se si voy a volver a fin de año" pic.twitter.com/davpVHUj87 — TyC Sports (@TyCSports) 15 de junio de 2017









Consultado sobre la chance de volver en diciembre, no dio mayores precisiones: "Sinceramente, ni yo sé qué voy a hacer de acá a fin de año. Extraño mi barrio, mis amigos, los asados, a la gente de Boca, la Bombonera. Pero también he ganado otras cosas que en Argentina había perdido, como poder llevar a pasear a mis hijos".





"Yo siempre le di todo a Boca, pero si no tenés hambre de gloria es muy difícil. Sería fácil quedarme allá y hacer como si no pasara nada y si me quiero quedar dos partidos parados la gente igual me va a amar, pero yo no soy así. Si me pongo la camiseta tengo que salir casi muerto dentro de la cancha", finalizó.





Además, dijo que Daniel Angelici lo aconsejó "como un amigo" y le recomendó "que diera un paso al costado", aunque agregó que en su rol de dirigente le pidió que se quedara en el Xeneize.













"Con Angelici tengo una amistad diferente a la de un presidente y un ex jugador del club. El siempre me aconsejó como a un hijo; hablo una o dos veces por semana con él. Yo soy un agradecido porque cuando Daniel se enteró que quería volver hizo todo para que diera", agregó Carlitos.





Por otra parte, Tevez reconoció que en su primera etapa en Boca el club "estaba unido, los dirigentes tiraban todos para el mismo lado", y explicó que eso hizo que el Xeneize "ganara todo lo que ganó". Como contrapartida, aseguró que en su segundo ciclo vio una situación "totalmente distinto"..









Embed #TevezEnTyC "Riquelme cuando se tuvo que ir de Boca se fue, es fácil hablar de afuera". pic.twitter.com/yuTTeFyCl5 — TyC Sports (@TyCSports) 15 de junio de 2017

En la extensa entrevista que brindó en Estudio Fútbol, Carlos Tevez no se guardó nada y uno de los apuntados fue Juan Román Riquelme, quien cuando el Apache se fue a China, declaró: "Yo nunca me quise ir de Boca".

El delantero del Shangai Shenhua contraatacó: "Me banqué un año y medio que hable de mi y de mis ex compañeros. Cuando el se tuvo que ir, se fue". Pero eso no fue todo: "Siempre trata de tirar abajo a los jugadores de Boca o critíca al cuerpo técnico. No le hace bien al club". Duro.

Además, Tevez agregó: "Cuando a Boca le va mal siempre es palabra autorizada para matar a los jugadores, y cuando a River le va bien siempre habla bien. De afuera es fácil hablar".













Embed #TevezEnTyC: "Lo único que me tira un poco es saber que me quedan 2 o 3 años para darle al club" pic.twitter.com/1gvyJA23sU — Estudio Fútbol (@EstudioFutbol) 15 de junio de 2017









Embed #TevezEnTyC: "Tengo buena relación con Angelici y Guillermo. El Mellizo me respaldó mucho y lo aprecio" pic.twitter.com/pFgfpPqzsY — Estudio Fútbol (@EstudioFutbol) 15 de junio de 2017



Embed #TevezEnTyC: "Si me vuelven las ganas de querer triunfar, llamaré al presidente de Boca. Hoy no lo sé" pic.twitter.com/PRRGnoMRp6 — Estudio Fútbol (@EstudioFutbol) 15 de junio de 2017



Embed #TevezEnTyC: "No sé qué haría si volviera el tiempo atrás. Gané y perdí cosas viniendo a China" pic.twitter.com/ayaOHBiOWc — Estudio Fútbol (@EstudioFutbol) 15 de junio de 2017



Embed #TevezEnTyC: "Boca está por encima de cualquier ídolo. No es Tevez, Riquelme o cualquier otro jugador: es su pueblo" pic.twitter.com/rJCo1kNttn — Estudio Fútbol (@EstudioFutbol) 15 de junio de 2017







Fuente: TyC Sports